Cryos Technologies poursuivra son expansion grâce à l'acquisition d'équipements numériques





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 300 000 $ à l'entreprise de Lanaudière

JOLIETTE, QC, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Cryos Technologies est une entreprise qui conçoit et fabrique des produits novateurs pour l'évaluation et la correction posturales. Pour demeurer compétitive et poursuivre sa croissance, elle bénéficiera d'une contribution remboursable de 300 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Grâce à cette aide financière, l'entreprise pourra finaliser le processus d'automatisation pour la fabrication des orthèses et accroître ses activités de commercialisation.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne. L'aide du gouvernement du Canada permettra à Cryos Technologies d'acquérir des équipements numériques innovants, tels qu'une imprimante 3D, en plus de soutenir une percée du marché américain.

Fondée en 1994, Cryos Technologies propose des orthèses plantaires dont les propriétés correctives sont basées sur une approche biomécanique totalement différente de ce qui se trouve dans le domaine, à ce jour. Cette PME utilise un procédé de production innovant (automatisation, numérisation, impression 3D) qui permet de fabriquer des produits distinctifs. L'entreprise répond aux besoins d'une clientèle composée essentiellement de cliniques podiatriques et chiropodistes, et de cliniques oeuvrant dans le domaine de la médecine sportive.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes ou dans des stratégies de commercialisation qui les feront connaître dans de nouveaux marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître et à innover, afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité dans le marché et créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. C'est pourquoi nous apportons notre soutien à des entreprises comme Cryos Technologies, dont les succès rejaillissent sur la région et sur l'économie canadienne dans son ensemble. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Pour croître, ça prend de la passion, de la détermination et une vision - mais aussi les moyens pour concrétiser cette vision. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'aide de DEC qui nous donne un précieux coup de main dans la réalisation de nos projets. »

John Stimpson, président de Cryos Technologies

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez Cryos Technologie sur Twitter, LinkedIn

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 10:00 et diffusé par :