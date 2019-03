Services Québec et le Centre de transfert d'entreprise du Québec s'unissent pour soutenir les entrepreneurs





QUÉBEC, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, est fier d'annoncer un nouveau partenariat entre Services Québec et le Centre de transfert d'expertise du Québec (CTEQ), qui permettra de mieux outiller et informer les entrepreneurs engagés dans un projet de transfert ou de reprise d'entreprise.

Grâce à cette collaboration, Services Québec sera en mesure de fournir des renseignements concernant le transfert ou la reprise d'entreprise. Lorsque l'information demandée nécessitera une certaine expertise, Services Québec pourra alors transférer les demandes au CTEQ grâce à une nouvelle solution infonuagique de gestion et de suivi des demandes des citoyens. De cette façon, les entrepreneurs seront pris en charge jusqu'à ce qu'ils aient obtenu tous les renseignements désirés.

Citations :

« Je suis heureux que Services Québec, la porte d'entrée des services gouvernementaux pour les citoyens et les entreprises sur tout le territoire, puisse maintenant bénéficier du savoir-faire du Centre de transfert d'entreprise du Québec. L'union de nos forces simplifiera la vie des entrepreneurs. En aidant du mieux possible ceux qui souhaitent transférer ou reprendre une entreprise, nous nous assurons également de conserver des emplois. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Afin que nos entreprises continuent de contribuer au dynamisme de l'économie québécoise, il est primordial de soutenir les entrepreneurs à la recherche de relève et ceux qui souhaitent prendre le relais. Étant l'organisme de référence au Québec en matière de transfert et de reprise d'entreprises, le CTEQ se réjouit de collaborer avec le gouvernement et de voir l'engagement de Services Québec face aux enjeux du repreneuriat. »

Vincent Lecorne, président-directeur général du CTEQ

Faits saillants :

Services Québec est la porte d'entrée des services gouvernementaux auprès des citoyens et des entreprises, tant sur le Web qu'au téléphone et dans les bureaux. La volonté gouvernementale est de favoriser la mise en place de partenariats entre un maximum de ministères et d'organismes pour offrir une large gamme de services aux citoyens ou aux entreprises et ainsi simplifier l'accès aux services.

Le CTEQ mobilise l'ensemble des acteurs du développement économique pour relever le défi du repreneuriat et agit en tant qu'acteur facilitateur neutre pour rendre le marché plus transparent et favoriser la pérennité des entreprises du Québec. Présente sur tout le territoire québécois, son équipe de conseillers coordonne les démarches des repreneurs et des cédants dans leur projet de transfert d'entreprise. Le CTEQ propose également des formations et des événements (sommets, conférences, réseautage, etc.) ainsi qu'un service de mise en relation et de référencement d'occasions de reprise et de profils de repreneurs, l'INDEX.

Renseignements connexes :

Pour joindre Services Québec : 1 800 644-0075.

Pour joindre le Centre de transfert d'entreprise du Québec : 1 844 200-2837.

