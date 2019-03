Rafael P. Ferraro nommé président d'élection pour la course à la chefferie du PLQ





MONTRÉAL, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil exécutif du Parti libéral du Québec (PLQ) a procédé lundi soir à la nomination à l'unanimité de M. Rafael P. Ferraro à titre de président d'élection pour la course à la chefferie du Parti, conformément à la Constitution ainsi qu'au Règlement général du PLQ.

Détenteur d'un baccalauréat en droit et d'une maîtrise en administration des affaires, Rafael P. Ferraro est avocat au bureau de Gowling WLG (Canada) où il oeuvre au sein de l'équipe de litige commercial. Il est membre du PLQ depuis 2010 et a occupé divers postes bénévoles à l'intérieur du Parti au fil des années, notamment à titre de coordonnateur aux communications à la Commission-Jeunesse, de président du Conseil régional de la Montérégie-Ouest et, depuis juillet 2018, de président de la Commission juridique.

Le rôle du président d'élection pour la course à la chefferie du Parti consiste essentiellement à former une équipe en vue de déterminer les règles pour le vote du choix d'une cheffe ou d'un chef et à les soumettre au Conseil exécutif pour qu'elles soient entérinées, le tout en consultant les membres ainsi que les instances du Parti.

Les règles de fonctionnement et le calendrier de la course seront présentés lors du Conseil général qui se tiendra les 4 et 5 mai prochains à Drummondville. À titre de rappel, la cheffe ou le chef du Parti libéral du Québec sera élue ou élu au scrutin universel selon un système de points qui sera pondéré par circonscription et dans lequel 33 % des votes seront réservés aux membres âgés de vingt-cinq (25) ans et moins.

