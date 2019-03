À la découverte des talents d'ici! - Ma première Place des Arts : en primeur sur la chaîne MAtv®





MONTRÉAL, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - Célébrant cette année ses 25 ans, Ma première Place des Arts sera de retour sur MAtv dès le samedi 9 mars à 20 h. Animé par Olivier Robillard Laveaux, cet incontournable de la chanson francophone offre aux artistes de la relève une visibilité sans pareille en leur permettant de démontrer leur talent au grand public. Ce rendez-vous hebdomadaire des passionnés de musique est produit, depuis plus de quinze ans, en partenariat avec la SACEF (Société pour l'avancement de la chanson d'expression française).

Se déroulant devant public à la salle Claude-Léveillée, les quarts de finales donneront la chance aux téléspectateurs de découvrir les 32 participants de cette nouvelle mouture. Sous la direction musicale de Jean-François Beaudet, 8 interprètes, 16 auteurs-compositeurs-interprètes et 8 groupes performeront devant le jury composé de Catherine Durand, Jérôme Minière et Jean-Guy Prince. Dans l'ensemble, 11 épisodes hebdomadaires de 60 minutes seront présentés sur MAtv (chaîne 609), ainsi que sur illico télé au canal 900. Sur le site web MAtv.ca, les citoyens pourront également avoir accès aux portraits complets des candidats.

Rappelons qu'au cours des 25 dernières années, cet événement marquant de la relève en chanson d'expression française a contribué à faire connaître de nombreux talents d'ici, dont Nicolas Ciccone, Corneille, IMA, Alexandre Désilets, Catherine Major, Moran, Chloé Lacasse, Sébastien Lacombe, Stéphanie et Mélanie Boulay, Ingrid St-Pierre, Peter Peter, Klô Pelgag et Philippe Brach. Cette année encore, MAtv se fait complice de l'émergence musicale en récompensant d'une bourse un interprète, un auteur-compositeur-interprète et un groupe pour la qualité de leur prestation scénique et télévisuelle.

À PROPOS DE L'ANIMATEUR

Auparavant journaliste et chef de la section musique à l'hebdomadaire Voir, Olivier Robillard Laveaux a fait le saut a? la télévision et a? la radio où il a été chroniqueur pour différentes émissions (Voir, C'est juste de la TV, Haut-Parleurs). Il a également animé L'ADISQ 2015 : le premier gala, en plus d'être a? la barre de l'émission FAQ (Fabrique? au Que?bec) diffusée a? MusiquePlus. On peut aussi l'entendre sur les ondes d'Ici Radio-Canada Musique.

L'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité montréalaise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,6 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 (Helix et illico) ainsi qu'au 609HD (illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur mobile, avec l'application illico. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux dont Facebook et Instagram.

Calendrier de diffusion des émissions par catégorie

Interprètes

NOM VILLE DATE DE DIFFUSION Audrey Desjardins Montréal 9 mars 2019 Maryline Joly Gatineau 16 mars 2019 Anthony Keo Montréal 23 mars 2019 Kassandra Chamberland L'Assomption 30 mars 2019 Mélanie Forgues Delson 6 avril 2019 Marie-Kim Montréal 13 avril 2019 Myriam El-Agha Montréal 20 avril 2019 Francois Gaulin Montréal 27 avril 2019

Auteurs-compositeurs-interprètes

NOM VILLE DATE DE DIFFUSION Marsö Montréal 9 mars 2019 Mélodie Spear Montréal 9 mars 2019 Guillaume Bordel Hérouxville 16 mars 2019 Fannie + Achim Hatley 16 mars 2019 Toby Laflamme Terrebonne 23 mars 2019 Wållgren Montréal 23 mars 2019 Sophie Williams Québec 30 mars 2019 FX Montréal 30 mars 2019 Rain Normand Gatineau 6 avril 2019 Vanessa Borduas Granby 6 avril 2019 Marcus Berthold St-Eustache 13 avril 2019 Caterino Montréal 13 avril 2019 David Horizon Saguenay 20 avril 2019 Antoine Aspirine Montréal 20 avril 2019 Guillaume Aubertin Québec 27 avril 2019 Oscar St-Hyacinthe 27 avril 2019

Groupes

NOM VILLE DATE DE DIFFUSION Mangeur de rêves Montréal 9 mars 2019 Les Jacks Saint-Joseph-du-Lac 16 mars 2019 Valmo Sherbrooke 23 mars 2019 Réglisse Noire Montréal 30 mars 2019 Heïka Montréal 6 avril 2019 Ombre Québec 13 avril 2019 Yann Leon Montréal 20 avril 2019 Diplomates Montréal 27 avril 2019



MAtv est une marque déposée de Vidéotron Ltée

SOURCE MAtv

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 09:42 et diffusé par :