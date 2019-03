DolCas Biotech accorde une licence mondiale exclusive pour BCM-95®





DolCas Biotech consent à accorder une licence pour plusieurs marques de commerce bien connues, dont BCM-95 ®, à Arjuna Naturals

LANDING, New Jersey, 5 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le 1er mars 2019, DolCas Biotech et Arjuna Naturals ont conclu un accord mondial exclusif de licence de marque en vertu duquel DolCas a accordé une licence à Arjuna Naturals pour sa marque de commerce BCM-95® et d'autres marques de commerce détenues par DolCas, dont les marques Biocurcumax® et Biocurcumin®. Les termes de cet accord de licence ont été enregistrés publiquement auprès du bureau des marques de commerce. En vertu de cet accord de licence, DolCas recevra les paiements de redevances pour les produits désignés vendus par Arjuna.

La marque de commerce BCM-95® a été créée par DolCas en 2007. Depuis plus de 10 ans, DolCas Biotech a distribué des produits du fabricant Arjuna Naturals basé en Inde par le biais de marques commerciales détenues par DolCas. Cette relation d'affaires comprenait les produits à base d'huiles essentielles avec de la curcumine que DolCas distribuait précédemment sous sa marque de commerce BCM-95®.

Les produits de la marque de commerce BCM-95® ont reçu le soutien de plus de 45 études cliniques et ont obtenu à la fois le statut GRAS par auto affirmation et un avis de réponse de la FDA signifiant qu'elle n'avait « aucune question » concernant leur sécurité. Ces produits ont connu beaucoup de succès sur le marché et DolCas croit que cet accord d'octroi de licence permettra d'accroître le succès de ces offres de produits à l'avenir.

Le marché de la curcumine/curcuma est encore en évolution avec des perspectives de croissance forte jusqu'à 2027. Bien que DolCas ait accordé une licence à Arjuna Naturals pour certaines marques de commerce, DolCas reste entièrement impliqué dans le marché et est enthousiaste à propos des perspectives d'avenir. Avec leur mission de créer, d'introduire, puis de soutenir énergiquement des produits uniques qui contribuent au bien-être naturel du consommateur, DolCas demeure engagé à investir dans ses solides programmes de recherche qui connaissent un franc succès et ses profils de réglementation complets pour des produits nouveaux et novateurs, ainsi qu'à poursuivre leur amélioration. Alors que la société entame sa prochaine décennie d'activité, DolCas développe de nouveaux produits qui seront à nouveau le moteur de l'innovation sur le marché.

Contact médias :

Ronnie Anne De Pasquale

973-448-2801 x 213

