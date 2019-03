La Caisse investira plus de 18 000 millions INR (environ 250 M$ US) dans l'entité NBFC d'Edelweiss





La Caisse conclut une entente en vue d'investir dans ECL Finance, l'entité NBFC d'Edelweiss

La Caisse prendra part à la stratégie de long terme qui consiste à établir un portefeuille de crédit solide axé sur le secteur du commerce de détail.

MONTRÉAL et MUMBAI, Inde, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - Edelweiss Group a annoncé aujourd'hui que CDPQ Private Equity Asia Pte. Ltd., une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse), un des plus grands investisseurs institutionnels d'Amérique du Nord, a signé une entente en vue d'investir jusqu'à 18 000 millions INR (environ 250 M$ US) dans ECL Finance Ltd. (ECL Finance), l'entité de services financiers non bancaires (NBFC) d'Edelweiss Financial Services. Cet investissement de la Caisse contribuera à l'établissement d'une importante plateforme diversifiée de crédit en Inde. La clôture de la transaction est assujettie aux approbations habituelles des organismes de réglementation.

Edelweiss Group jouit d'une position concurrentielle importante dans plusieurs secteurs, dont celui du crédit. Comptant 300 000 millions INR (environ 4,2 G$ US) en actifs répartis dans les secteurs du financement de gros et de détail, la société est de taille robuste et offre des possibilités de gains d'échelle intéressantes. L'entente avec la Caisse permettra à ECL Finance de tirer profit du marché du crédit et réaffirme la capacité du Groupe à saisir des occasions dans le secteur des NBFC. Elle permettra également à la société de poursuivre ses investissements en technologies numériques. Cet investissement garanti également à ECL Finance l'accès aux ressources nécessaires pour maintenir sa forte croissance organique et pour tirer profit d'occasions de consolidation du marché.

Au sujet de cette entente, Rashesh Shah, président du conseil et président et chef de la direction à Edelweiss Group, a dit : « La stimulation de l'économie indienne dépend principalement du taux de pénétration du crédit et celle-ci est menée par les tendances à long terme de la démocratisation du crédit, de la croissance des revenus des ménages et de l'augmentation de la consommation. Nous nous attendons à ce que ce partenariat soit profitable en nous permettant d'approfondir le marché. Nous sommes, de plus, encouragés par le fait que la Caisse ait décidé de se joindre à nous. »

Michael Sabia, président et chef de la direction à la Caisse de dépôt et placement du Québec, a ajouté : « Nous sommes heureux de renforcer et d'élargir notre partenariat avec Edelweiss Group, avec qui nous partageons une même vision et qui détient l'une des plateformes d'investissement de crédit les plus novatrices en Inde. Ce nouvel investissement tire profit de la forte croissance de la demande de financement dans les secteurs résidentiels et des PME, qui sont tous deux des moteurs clés de la croissance en Inde. »

Le partenariat de la Caisse avec Edelweiss Group a débuté en 2016, lors d'un investissement important dans Edelweiss ARC, la plus importante société de reconstruction d'actifs en Inde.

Deepak Mittal, président et chef de la direction de ECL Finance a ajouté : « Le crédit est notre force et nous sommes bien positionné pour saisir l'occasion qui se présente en Inde. Nous sommes heureux de collaborer avec la Caisse à cette étape de notre expansion afin de stimuler nos activités de crédit de détail partout au pays. Notre avantage concurrentiel viendra des investissements dans la plateforme de technologie directe et la nouvelle génération d'analyse des données, alors que nous prenons de l'expansion dans les secteurs des PME, des logements abordables, des prêts agricoles et du financement rural. »

Edelweiss a développé une vaste gamme d'actifs desservant sa clientèle d'entreprises et de commerces de détail. Ce secteur d'activités est un moteur de croissance important pour le Groupe, dirigé par une augmentation rapide des actifs en crédit de détail dans les dernières années. Afin de se rapprocher de sa clientèle, la société compte maintenant plus de 180 points de service partout au pays et prévoit doubler ce nombre à court terme. Le lancement d'une gamme de produits et services novateurs est également prévu pour la deuxième moitié de l'année. Cet investissement et les efforts mis pour offrir le crédit dans les marchés mal desservis stimuleront la croissance de ces activités d'Edelweiss.

À PROPOS D'EDELWEISS GROUP

Edelweiss Group est une des plus grandes sociétés de services financiers diversifiés en Inde, offrant une vaste gamme de produits et de services financiers à sa clientèle diversifiée qui compte des entreprises, des institutions et des particuliers. Les produits et services d'Edelweiss couvrent plusieurs catégories d'actifs et segments de clientèle dans plusieurs régions, nationales et internationales. Ses activités sont réparties parmi les secteurs suivants : Crédit (prêts hypothécaires de gros et de détail, prêts commerciaux et aux PME, financement agricole et rural, crédit structuré garant et dette en détresse), Franchises et services-conseils (gestion du patrimoine, gestion des actifs et marchés financiers) et Assurances (assurance-vie et assurance de dommages). Au 31 décembre 2018, Edelweiss compte environ 558 000 millions INR en actifs sous gestion. Pour l'exercice 2018, les revenus du Groupe s'élevaient à 86 230 millions INR et ses bénéfices après impôts, à 8 900 millions INR. L'approche du groupe axée sur la recherche et sa capacité d'innovation lui ont permis d'établir des relations solides dans tous les segments de clientèle. Le groupe a une présence importante dans le secteur des grands détaillants grâce à ses activités dans les marchés d'assurance-vie, de financement à l'habitation, de fonds communs de placement et du financement de détail. Dotée d'un réseau solide de sous-courtiers et de personnes autorisées, Edelweiss Group est présente dans toutes les grandes villes indiennes.

Pour en savoir plus sur Edelweiss Group, veuillez consulter le www.edelweissfin.com

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 309,5 G$ CA au 31 décembre 2018. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. La Caisse est présente en Inde par l'entremise de CDPQ India, sa filiale à New Delhi. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 09:30 et diffusé par :