L'ex-députée France Dionne se confie à Mémoires de députés





QUÉBEC, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'ex-députée libérale France Dionne sera l'invitée de l'émission Mémoires de députés, les dimanches 10 et 17 mars 2019 à 20 heures, sur le Canal de l'Assemblée nationale.

Dans la première partie de son entrevue, France Dionne nous parle de son enfance à la ferme familiale à Saint-Pascal de Kamouraska, puis de son parcours professionnel dans le secteur public à Québec, Ottawa, Washington et Genève. Elle nous raconte comment des membres de l'équipe libérale sont venus la recruter pour qu'elle se présente dans la circonscription de Kamouraska?Témiscouata, aux élections provinciales de 1985. Elle nous décrit son arrivée à l'Assemblée nationale aux côtés de ses 98 collègues libéraux et son travail de député dans une circonscription rurale.

Dans l'émission du 17 mars, Mme Dionne relate les faits entourant sa troisième élection, en 1994, alors qu'elle survit à la vague péquiste et qu'elle siège dans l'opposition. Elle explique sa décision de démissionner, pendant son mandat, de son poste de députée à l'Assemblée nationale pour se consacrer à sa campagne électorale dans la circonscription fédérale de Rivière-du-Loup?Kamouraska?Les Basques, où elle sera défaite. Elle se remémore les années où elle a travaillé comme déléguée générale du Québec à Boston. Elle se confie sur les raisons qui l'ont amenée à tenter un retour à la politique provinciale en 2010, avec l'équipe de Jean Charest. Elle termine finalement en décrivant ses différentes fonctions des dernières années, soit comme sous-ministre adjointe au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, puis à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

La série Mémoires de députés donne la parole à un ancien ou ancienne parlementaire du Québec qui commente avec sensibilité et humour des épisodes mémorables de sa carrière. Cette série est entièrement réalisée par une équipe de l'Assemblée nationale, en collaboration avec le journaliste John Grant, ancien correspondant parlementaire à Québec durant plusieurs années, et avec l'Amicale des anciens parlementaires du Québec.

Les émissions, d'une durée de 30 minutes, sont accessibles sur le site Internet de l'Assemblée nationale à l'adresse assnat.qc.ca/memoires, dès le lundi suivant leur première diffusion. Elles sont également rediffusées sur le Canal de l'Assemblée les lundis à 20 heures, de même qu'à d'autres moments au cours de la semaine. Pour connaître la position du Canal de l'Assemblée nationale dans sa région, on peut communiquer avec son fournisseur de services de télédistribution.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 09:32 et diffusé par :