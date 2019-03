L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - LPK

Le 1er mars 2019, DolCas Biotech et Arjuna Naturals ont conclu un accord mondial exclusif de licence de marque en vertu duquel DolCas a accordé une licence à Arjuna Naturals pour sa marque de commerce BCM-95® et d'autres marques de commerce détenues...

Reprise des négociations pour : Société : Lupaka Gold Corp. Symbole à la Bourse de croissance TSX : LPK Reprise (HE) : 10 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une...