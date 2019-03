Vect-Horus et RadioMedix annoncent la signature d'une lettre d'intention pour le co-développement d'un agent théranostique pour le glioblastome





Vect-Horus et RadioMedix ont annoncé aujourd'hui la signature d'une lettre d'intention en vue d'établir une entente pour le co-développement d'un agent théranostique de Vect-Horus pour le diagnostic et la radiothérapie du glioblastome multiforme du cerveau (GBM).

Ce partenariat associera l'expertise de Vect-Horus dans le ciblage des tumeurs avec sa technologie VECTrans® et le savoir-faire de RadioMedix dans le développement et la conduite d'évaluations pré-cliniques et d'essais cliniques avec des produits radiopharmaceutiques.

Le GBM est le type le plus courant et le plus agressif de tumeurs malignes primaires du cerveau et constitue une maladie grave et potentiellement mortelle. L'agent théranostique cible le récepteur des lipoprotéines de basse densité (LDLR), qui est fortement exprimé sur de nombreuses cellules cancéreuses, dont le glioblastome. Des études d'imagerie par tomographie par émission de positrons (TEP) et de biodistribution dans les xénogreffes de glioblastome humain et les modèles orthotopiques ont montré une accumulation significative de l'agent dans la tumeur.

"Nous sommes heureux que notre technologie, VECTrans®, associée à l'expertise de RadioMedix, serve à faire progresser une approche innovante et prometteuse du traitement du glioblastome." a déclaré Alexandre Tokay, CEO de Vect-Horus. "Ce projet de co-développement s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à étendre l'utilisation de notre technologie dans les indications anticancéreuses pour lesquelles les besoins médicaux non satisfaits sont importants."

"Nous attendons avec impatience les résultats très prometteurs de notre projet de co-développement. Nous cherchons à créer de nouvelles technologies au profit des patients atteints de cancer, en offrant aux médecins et aux hôpitaux davantage d'options d'imagerie et de traitement." a déclaré le Dr Jamal Temsamani, Director of Drug Development de Vect-Horus.

"Le développement d'une approche théranostique très sensible et efficace pour le GBM a toujours été l'une de nos principales priorités. Notre évaluation initiale de la technologie VECTrans® se révèle extrêmement prometteuse." a déclaré le Dr Ebrahim Delpassand, CEO de RadioMedix. "Notre stratégie consiste à utiliser la technologie VECTrans® pour mettre au point une sonde de diagnostic moléculaire TEP/CT précise afin de cartographier avec précision l'atteinte tumorale dans le cerveau. Cela améliorera considérablement la précision de la résection chirurgicale de la tumeur. Le traitement sera ensuite suivi d'un traitement ciblé aux radionucléides émetteurs alpha ou bêta utilisant la même technologie pour éradiquer toutes les cellules malignes résiduelles au niveau moléculaire" a ajouté le Dr. Delpassand.

"RadioMedix a de solides intérêts et toute l'expertise nécessaire pour développer les agents théranostiques, issus de VECTrans®, pour le traitement du GBM", a déclaré Izabela Tworowska, PhD, CSO de RadioMedix. "Cibler le LDLR peut améliorer le passage de l'agent théranostique à travers la barrière hémato-encéphalique (BHE) et délivrer sélectivement la charge utile d'isotopes aux cellules cancéreuses."

À propos de Vect-Horus

Vect-Horus conçoit et développe des vecteurs qui facilitent l'adressage de molécules thérapeutiques ou d'agents d'imagerie vers des organes cibles, notamment le cerveau et les tumeurs. En conjuguant ces agents à des vecteurs, développés pour cibler de manière spécifique différents récepteurs, Vect-Horus leur permet de franchir les barrières naturelles (au premier rang desquelles, la barrière hémato-encéphalique) qui freinent l'accès des molécules thérapeutiques ou des agents d'imagerie à leur territoire cible. La société a établi la preuve de concept de sa technologie chez l'animal en vectorisant notamment différentes molécules.

Créée en 2005, la société Vect-Horus est une spin-off de l'Institut de Neurophysiopathologie (INP, UMR7051, CNRS et Aix-Marseille Université) dirigé par le Dr Michel Khrestchatisky, cofondateur. Pour en savoir davantage sur Vect-Horus, rendez-vous sur www.vect-horus.com.

À propos de RadioMedix

RadioMedix, Inc. est une société de biotechnologie de stade clinique, basée à Houston, Texas, spécialisée dans les produits radiopharmaceutiques ciblés innovants pour le diagnostic, la surveillance et la thérapie du cancer. La société développe des produits radiopharmaceutiques pour l'imagerie et la thérapie TEP (marquage alpha et bêta). RadioMedix a également établi des installations de services à contrat pour des partenaires universitaires et industriels, y compris un centre de découverte pour le développement de sondes, une installation d'imagerie moléculaire pour l'évaluation préclinique de produits radiopharmaceutiques chez les petits animaux, et des suites complètes de BPF et d'analyse pour les essais cliniques chez les humains en phase avancée et la fabrication commerciale après approbation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.radiomedix.com et LinkedIn.

