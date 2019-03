Équipe Canada décroche l'or à la compétition internationale de pâtisserie en Tunisie





BURLINGTON, ON, le 5 mars 2019 /CNW/ - Une équipe composée de chefs pâtissiers sont de retour au Canada forts d'une récolte de quatre médailles d'or obtenues lors du 4e Festival International du Pain 2019 en Tunisie, qui a eu lieu du 17 au 23 février dernier.

Équipe Canada a dominé dans quatre catégories, Pain torsadé, Boîte noire, Champion du pain et Médaille d'or pour l'ensemble du contenu. Plus de 15 pays participaient à cette compétition. Au dernier tour, Équipe Canada a surclassé l'équipe talentueuse de la Croatie.

Équipe Canada pouvait compter sur Lasantha Mendis comme responsable de l'équipe, un pâtissier qui planifie, prépare et sert des aliments au Mount Logan Lodge de Fort McMurray. Voici les autres membres d'équipe : chef Sujeewa Thalagala, boulanger d'équipe (Fort McMurray), chef Ruwan Jayakody, coach et juge international, et chef Dilup Attygalla, Médias et communications (Toronto).

« Les juges ont beaucoup apprécié notre brioche à la cannelle et à l'érable avec glaçage à la lavande. Nos créations étaient magnifiques et délicieuses, mais je crois que nous avons gagné grâce à notre excellent travail d'équipe. Nous étions très bien préparés, avons respecté notre stratégie et avons utilisé uniquement des ingrédients canadiens, comme du bacon de dinde à l'érable fumé et du sirop d'érable », déclare chef Mendis.

Festival International du Pain 2019 est appuyé par la World Association of Chefs Societies (WACS). L'équipe du Canada a été sélectionnée par la Canadian Federation of Chefs and Cooks (CCFCC) en raison de leur savoir-faire avéré sur le plan culinaire et de pâtisserie. Mount Logan Lodge est exploité par Birch River Site Services, une coentreprise composée de Mikisew Group of Companies et Sodexo Canada, lesquels étaient commanditaires de l'équipe canadienne.

« Au nom de Sodexo, nous sommes fiers de l'équipe Canada qui a remporté plusieurs médailles d'or. Nous avons le privilège de pouvoir apprécier régulièrement des créations de pâtisserie, et maintenant, nous les savourerons encore plus », déclare Linsey Sirett, directrice de district pour Sodexo.

Sodexo au Canada

Sodexo offre des services sur place depuis plus de 40 ans, au Canada. Reconnue en tant que partenaire stratégique, Sodexo Canada s'est donné pour mission d'offrir des services de qualité de vie à ses clients, à ses employés et à ses visiteurs dans les secteurs des entreprises, de l'éducation, des soins de santé et de l'énergie et des ressources. Ses services de qualité de vie créent des milieux sains, sûrs et efficaces, permettant aux personnes et aux organisations de croître et de réussir. Sodexo fournit des services de gestion des infrastructures et de services alimentaires à plus de 185 clients, et est un chef de file de l'industrie au Canada en ce qui a trait à son chiffre d'affaires et au nombre de personnes servies. L'entreprise a d'ailleurs été reconnue meilleur employeur au cours des six dernières années. Sodexo Canada est fière d'avoir créé la Fondation Stop Hunger de Sodexo, un organisme de bienfaisance qui a recueilli plus de 3 millions de dollars pour lutter contre la faim et a distribué plus de 1 million de repas pour les jeunes à risque au Canada depuis 2007.

13 000 employés

100+ services

185+ clients

220+ sites

