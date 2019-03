Le Canada bâtit une société innovante - Les programmes et les services axés sur l'innovation aident les Canadiens à prospérer dans la nouvelle économie





VANCOUVER, le 5 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement a dressé un plan pour développer une nouvelle culture d'innovation qui aidera les Canadiens à trouver des solutions novatrices pour surmonter les défis d'aujourd'hui, stimulera la productivité et permettra au Canada de se positionner parmi les pays les plus innovateurs au monde.

Hier, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a pris la parole et discuté du Plan pour l'innovation et les compétences à l'occasion d'événements tenus respectivement par la Chambre de commerce de Surrey et la Chambre de commerce de Richmond, et a participé à une table ronde en compagnie de gens du milieu de la petite entreprise.

Le Plan pour l'innovation et les compétences vise à bâtir une société innovante en dotant les Canadiens des outils dont ils ont besoin pour occuper les emplois de demain, en réalisant des investissements stratégiques qui se traduiront en création d'emplois et en aidant les entreprises canadiennes à conquérir de nouveaux marchés et à attirer des personnes de talent qui leur permettront de faire leur marque sur la scène internationale.

Le ministre Bains a récemment présenté le rapport Bâtir une société innovante, qui dépeint les progrès accomplis par le gouvernement dans l'établissement de solides fondations qui permettront au Canada de demeurer concurrentiel et aux Canadiens de prospérer au sein de l'économie mondiale.

Citation

« Notre gouvernement met les gens de l'avant et veille à ce que les Canadiens et les entreprises canadiennes tirent profit des possibilités économiques qui se présenteront à eux, aujourd'hui comme demain. Le Plan pour l'innovation et les compétences mise sur les avantages concurrentiels du pays -- une main-d'oeuvre hautement instruite, un accès incomparable aux marchés internationaux et un gouvernement qui collabore étroitement avec les entreprises -- afin de créer des emplois de qualité pour la classe moyenne et d'assurer la place du Canada en tant que leader économique à l'échelle mondiale. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Le Plan pour l'innovation et les compétences est une approche pangouvernementale intégrée visant à assurer l'exécution de programmes et la prestation de services axés sur l'innovation qui appuient les entreprises à toutes les étapes de leur croissance et qui aident les Canadiens à s'adapter à une économie numérique à évolution rapide.

Le Fonds stratégique pour l'innovation met à contribution un investissement total de 8,1 milliards de dollars pour soutenir l'innovation dans tous les secteurs économiques au Canada .

. Les cinq supergrappes d'innovation dirigées par l'entreprise du Canada appuient des partenariats d'envergure avec l'industrie dans des secteurs innovateurs. Elles devraient créer 50 000 emplois, et faire croître l'économie du Canada de 50 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années.

La plateforme numérique d'Innovation Canada simplifie l'accès aux programmes. Il s'agit d'un portail unique qui jumelle les entreprises avec les programmes et services qui leur conviennent.

simplifie l'accès aux programmes. Il s'agit d'un portail unique qui jumelle les entreprises avec les programmes et services qui leur conviennent. Les rapports des tables sectorielles de stratégies économiques et l'élaboration d'une stratégie sur le numérique et les données seront des éléments clés qui contribueront au succès soutenu du Plan pour l'innovation et les compétences.

Produit connexe

Liens connexes

