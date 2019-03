Bell MTS lance la première saison de Tailor and the Jets sur TV1 de Télé Fibe





L'animateur de Virgin Radio Ace Burpee offre aux amateurs de hockey une incursion dans la vie des joueurs des Jets de Winnipeg

WINNIPEG, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - Bell MTS a annoncé aujourd'hui la diffusion, à compter du 14 mars et à raison d'un épisode par semaine pendant cinq semaines, de la première saison de Tailor and the Jets sur TV1 de Télé Fibe. Dans chaque épisode, l'animateur de Virgin Radio Ace Burpee discute avec des joueurs des Jets de Winnipeg pendant leurs essayages de complet chez Vittorio Rossi Clothiers.

Personne n'arrive à la cheville d'Ace pour ce qui est de faire parler les gens de Winnipeg, et chaque émission promet des séquences captivantes, drôles et surprenantes, tandis que les joueurs des Jets partagent des histoires avec leurs coéquipiers et leurs partisans, touchant toutes sortes de sujets, de leur style personnel à leur vie sur la route.

« Bell MTS est fière d'être un partenaire des Jets de Winnipeg, et nous sommes très heureux d'offrir aux clients du service Télé Fibe cet accès unique à leurs joueurs préférés, a indiqué Dan McKeen, vice-président exécutif, Bell MTS et région Ouest. Tailor and the Jets est un autre exemple novateur des efforts que déploie Bell pour créer le meilleur contenu télé qui rejoint les téléspectateurs là où ils habitent. »

« Le club de hockey des Jets de Winnipeg est très heureux de travailler en partenariat avec Bell MTS pour créer une émission hebdomadaire qui donne aux partisans la chance de mieux faire connaissance avec les joueurs en dehors de l'aréna, a indiqué Norva Riddell, vice-présidente à True North Sports + Entertainment. Tailor and the Jets offre une occasion unique de faire découvrir la personnalité de nos joueurs et les relations qu'ils entretiennent avec leurs coéquipiers. »

Les abonnés au service Télé Fibe pourront accéder sur demande à un nouvel épisode de Tailor and the Jets chaque semaine :

Épisode 1 : Tyler Myers et Ben Chiarot - 14 mars

et - 14 mars Épisode 2 : Jacob Trouba et Andrew Copp - 21 mars

et - 21 mars Épisode 3 : Adam Lowry et Josh Morrissey - 28 mars

et - 28 mars Épisode 4 : Nikolaj Ehlers et Brandon Tanev - 4 avril

et - 4 avril Épisode 5 : Connor Hellebuyck et Laurent Brossoit - 11 avril

Tailor and the Jets vient s'ajouter à la programmation unique sur demande de TV1 de Télé Fibe, qui offre une perspective locale sur des sujets comme la nourriture, le sport, le mode de vie et le divertissement, par des producteurs indépendants du Manitoba. Tout le contenu de TV1 est gratuit pour les abonnés au service Bell MTS Télé Fibe. Pour en savoir plus, visitez BellMTS.ca/FibeTV1.

À propos de Bell MTS

Bell MTS fait partie de BCE, la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble novateur de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au Manitoba. Première entreprise canadienne de multimédia, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques au Manitoba et partout au Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMTS.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par un important financement des soins communautaires, de la recherche et des initiatives de leadership en milieu de travail de la part de Bell. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

Questions des médias

Morgan Shipley

Bell MTS

204 391-2849

morgan.shipley@bellmts.ca

@Bell_Nouvelles

Krista Sinaisky

True North Sports + Entertainment

204 926-5543

ksinaisky@tnse.com

SOURCE Bell Canada

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 09:00 et diffusé par :