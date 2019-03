Le comté d'Alameda, en Californie, exploite le programme automatisé d'application de la réglementation sur le cannabis d'Adherence Compliance





MENLO PARK, Californie, 5 mars 2019 /CNW/ - Adherence Compliance Inc., principal fournisseur de solutions SaaS de technologie réglementaire dans le secteur du cannabis, a annoncé aujourd'hui la mise en place réussie du programme d'application de la réglementation concernant le cannabis du comté d'Alameda. Le programme utilise les registres de réglementation d'Adherence, des logiciels d'inspection automatisée et des formations d'opérateurs du secteur pour contrôler et transmettre les cas de non-respect de réglementation pour les licenciés de cannabis dans sa juridiction.

« L'Agence de développement communautaire du comté d'Alameda a mis en place un programme complet d'application de la réglementation sur le cannabis avec Adherence Compliance. Ce programme comprend une formation sur les opérations de cannabis, des révisions de réglementations et un logiciel d'inspection sur site. Avec l'application SCORE d'Adherence, le comté peut efficacement inspecter, contrôler, signaler et classer les entreprises de cannabis. En général, la mise en place du programme a été une réussite, » a expliqué Edward Labayog, enquêteur principal de l'application de la réglementation pour le département de planification du comté d'Alameda.

« En s'associant avec Adherence, le comté a automatisé le processus de contrôle de la réglementation sur le cannabis. En gardant à l'esprit l'objectif de la sécurité publique, le comté contrôle et élabore régulièrement des comptes-rendus concernant de nombreuses catégories de conformité sur le cannabis. Adherence est enchanté de soutenir le comté d'Alameda, » a déclaré Michael J. Hunt, président d'Adherence Compliance Inc.

Le contrat renouvelable avec le comté d'Alameda a été attribué à Adherence Compliance en juillet 2018. Les programmes de conformité sur le cannabis d'Adherence sont utilisés dans de nombreuses agences de réglementation aux États-Unis et au Canada.

À propos d'Adherence Compliance Inc.

S'appuyant sur les données, les services de pratiques gouvernementales d'Adherence Compliance Inc. fournissent aux agences réglementaires, shérifs et départements de police des programmes de respect de réglementation ainsi que l'application Adherence SCORE, disponible dans le magasin d'applications d'Apple. Les programmes de gestion de risque liés au cannabis d'Adherence soutiennent des banques, des agences de réglementation et les plus grandes sociétés du cannabis dans le monde. Pour en savoir plus, vous pouvez nous joindre au 855-582-9700 ou sur le site www.adherence-corp.com.

À propos de l'agence de développement communautaire du comté d'Alameda

Les départements d'application de réglementation et de planification travaillent avec des communautés non constituées dans le comté d'Alameda pour protéger la qualité de vie des résidents, pour garder les quartiers propres et sûrs, sans dégradation ni nuisance et pour protéger la valeur des propriétés en faisant respecter les réglementations en matière d'utilisation du sol. Pour en savoir plus, vous pouvez appeler le 510-670-5400 ou consulter le site www.acgov.org/cda/planning/

SOURCE Adherence Compliance Inc.

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 09:00 et diffusé par :