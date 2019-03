Le gouvernement du Canada appuie les industries créatives au Cap-Breton





L'honorable Mark Eyking et le secrétaire parlementaire Andy Fillmore annoncent un investissement dans les arts et la culture au Cap-Breton

SYDNEY, NS, le 5 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada tient à soutenir les industries culturelle et créative, tout en répondant aux besoins particuliers des régions rurales du pays.

L'honorable Mark Eyking, député de Sydney-Victoria, et M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, et député de Halifax, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada accorde 500 000 dollars au projet « Cape Breton Centre for Arts, Culture and Innovation » du New Dawn Centre for Social Innovation. Cette annonce a été faite au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Ce financement, accordé par le ministère du Patrimoine canadien dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, permettra à l'organisme de poursuivre la rénovation de l'ancien couvent Holy Angels et de le transformer en un centre culturel multidisciplinaire.

Le gouvernement du Canada avait déjà accordé 5 millions de dollars (en octobre 2017) à la rénovation et à la transformation de ce bâtiment patrimonial. L'ancienne école secondaire Holy Angels, qui est adjacente au couvent, est maintenant opérationnelle et utilisée à sa pleine capacité.

Une fois terminé, le Cape Breton Centre for Arts, Culture and Innovation sera une installation polyvalente destinée à fournir une infrastructure artistique et culturelle nouvelle, pertinente et accessible aux artistes et au public du Cap-Breton et d'ailleurs.

« Les centres de création, comme le Cape Breton Centre for Arts, Culture and Innovation, sont des lieux de collaboration et de rassemblement dans nos communautés. Notre gouvernement croit que les infrastructures culturelles représentent également un moteur économique pour nos communautés rurales. En appuyant la rénovation de ce centre, nous rendons les arts et la culture plus accessibles aux habitants et visiteurs du Cap-Breton. »

--L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« L'île du Cap-Breton représente, depuis longtemps, un carrefour culturel où les racines autochtones, gaéliques et acadiennes s'entrecroisent. Notre gouvernement reconnaît les besoins uniques des régions rurales du Canada. Dans le cadre de notre plan Investir dans le Canada, nous appuyons la croissance économique des communautés rurales de tout le pays. Cet investissement favorisera l'accès aux arts et à la culture dans le Canada atlantique, tout en créant des emplois au sein de nos communautés. »

-- L'honorable Mark Eyking, député de Sydney-Victoria

« New Dawn est fier de s'associer à Patrimoine canadien afin de transformer cet édifice historique en centre pour les arts, tout en fournissant des espaces abordables de création aux artistes. Les arts ont toujours été une composante fondamentale du Cap-Breton et ils continueront d'être un moteur pour nos communautés, notre identité et notre économie au XXIe siècle. »

-- Mme Erika Shea, vice-présidente, New Dawn Enterprises

Le New Dawn Centre for Social Innovation (NDCSI) est une filiale sans but lucratif de New Dawn Enterprises, la plus ancienne société de développement communautaire au Canada.

NDCSI a été constitué en 2013 en tant qu'entité responsable du développement et de la gestion de l'ancienne école secondaire et de l'ancien couvent Holy Angels à Sydney, ainsi que de leur réaménagement en centre des arts et de l'innovation.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à l'amélioration des conditions matérielles favorisant la créativité artistique, la présentation des arts ou la présentation d'expositions. Il vise également à accroître l'accès des Canadiens aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

Au cours des dernières années, le Fonds du Canada pour les espaces culturels a accordé un financement au Musée des mineurs du Cap-Breton (775 000 dollars) et au Théâtre Savoy (1 million de dollars) pour des projets liés aux arts et à la culture.

