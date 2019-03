Les forces des femmes pourraient être valorisées par l'automatisation : Services économiques RBC





Les femmes occupent plus de la moitié des emplois canadiens fortement menacés par l'automatisation, qui comptent pour 35 % de la totalité des emplois.

Elles sont toutefois mieux préparées que les hommes, car les compétences numériques, les qualités sociales, comme l'esprit critique et la facilité à communiquer, et la capacité à résoudre des problèmes seront plus recherchées qu'auparavant.

TORONTO, le 5 mars 2019 /CNW/ - Dans un contexte où l'automatisation devrait perturber des millions d'emplois au Canada, les femmes pourraient être mieux préparées que les hommes au monde du travail de demain, selon un nouveau rapport de Services économiques RBC (veuillez noter que ce lien est seulement disponible en anglais).

L'analyse indique que les femmes occupent plus de la moitié des emplois canadiens fortement menacés par l'automatisation, qui comptent pour 35 % de la totalité des emplois. Le groupe Services économiques RBC estime qu'elles sont malgré tout mieux préparées que les hommes aux changements à venir. Les aptitudes généralistes, numériques et sociales - auxquelles les femmes ont davantage recours que les hommes - seront très recherchées pour les emplois de demain.

« Bon nombre de femmes occupent des emplois menacés par l'automatisation, affirme Dawn Desjardins, vice-présidente et économiste en chef déléguée, Services économiques RBC, mais ces derniers leur ont permis d'acquérir des aptitudes qui seront très recherchées à l'avenir. »

Au Canada, les femmes occupent 54 % des postes très exposés à l'automatisation, ce qui représente 3,4 millions d'emplois.

Au cours des cinq dernières années, les gains les plus importants ont été constatés dans les professions pour lesquelles la communication orale, l'écoute active ou la compréhension de texte constituent des aptitudes essentielles. La croissance des emplois connexes a été supérieure à la moyenne de près de 50 %.

Mais un enjeu demeure : les femmes sont sous-représentées au sein des directions.

« Les femmes sont peut-être mieux préparées que les hommes aux bouleversements, mais elles demeurent sous-représentées dans certaines des professions les mieux rémunérées et les moins exposées à l'automatisation, ajoute Mme Desjardins. Cet écart est particulièrement évident au sein des directions, où la sous-représentation des femmes s'est traduite par d'importantes lacunes sur le plan des aptitudes de gestion. »

Le groupe Services économiques RBC estime que des politiques judicieuses pourraient aider les femmes à perfectionner leurs aptitudes en vue des emplois de demain. Au Canada, il a beaucoup été question de la mise à niveau des aptitudes des travailleurs victimes d'une fermeture d'usine ayant fait les manchettes. Or, nombreux sont les emplois menacés - bien plus souvent occupés par des femmes - qui disparaissent en silence.

« Pour préparer les femmes, nous avons besoin de meilleures données sur le marché du travail, en accès libre, qui permettent de planifier sa carrière en fonction de ses aptitudes, explique Mme Desjardins. Les démarches du gouvernement en vue de créer une plateforme numérique nationale d'information sur les aptitudes et les emplois, l'une des premières mesures qui aideront les employeurs à trouver des travailleurs qualifiés, pourraient réduire la durée de la formation de recyclage en cas de mutation. »

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 33 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.?

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite.

SOURCE RBC Groupe Financier

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 08:30 et diffusé par :