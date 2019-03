Invitation aux écoles canadiennes : Relever le Défi de Recycle mon cell et remporter des prix en argent





Le programme Recycle mon cell remet des prix en argent jusqu'à concurrence de 1?000 $ aux écoles participants qui auront recueilli des cellulaires usagés.

OTTAWA, le 5 mars 2019 /CNW/ - Dans le cadre du Défi du Mois de la Terre, les élèves des écoles de partout au Canada et leurs familles sont invités à recycler leurs cellulaires usagés ou indésirables. Chaque année, les familles se procurent de nouveaux cellulaires et remisent leurs vieux appareils dans le fond de leurs tiroirs. Pourtant, ces appareils pourraient être réutilisés ou recyclés. Selon les statistiques, plus de 60 % des Canadiens possèdent plus d'un cellulaire qu'ils n'utilisent pas. Le Défi du Mois de la Terre leur offre l'occasion de recueillir des fonds pour leurs écoles, tout en veillant à ce que leurs vieux cellulaires n'encombrent pas leurs tiroirs ni ne prennent le chemin des sites d'enfouissement.

Les écoles de partout au Canada peuvent dès maintenant s'inscrire au Défi, qui aura lieu du 1er au 30 avril. Les cellulaires recueillis à tout autre moment au cours de l'année ne sont pas admissibles au Défi, mais il est quand même possible de les recycler gratuitement en les déposant à un point de collecte du programme Recycle mon cell.

Les règlements officiels du Défi sont disponibles sur le site RecycleMonCell.ca. Toutes les écoles qui auront recueilli au mois 20 cellulaires recevront 1 $ par appareil. De plus, un grand prix de 500 $ sera remis à l'école de chaque province et territoire qui aura recueilli le plus grand nombre d'appareils. Les écoles gagnantes seront déterminées sur la base du nombre de cellulaires recueillis par élève et en fonction du nombre d'élèves par école. Autrement dit, les écoles peuvent recevoir un prix combiné d'un montant maximal de 1?000 $.

Le Défi du Mois de la Terre est une initiative du programme Recycle mon cell, qui est le programme de recyclage gratuit des appareils cellulaires au Canada.

Au sujet de Recycle mon cell

Recycle mon cell est le programme national canadien de récupération d'appareils mobiles et d'accessoires. Les consommateurs n'ont qu'à entrer leur emplacement sur son site bilingue (www.RecycleMonCell.ca et www.RecycleMyCell.ca) pour repérer les dix points de collecte les plus près de chez eux, où ils pourront déposer les appareils, peu importe leur marque ou leur état. Ce programme gratuit est géré par l'ACTS, en collaboration avec les fournisseurs de services sans fil et les fabricants de matériel, afin de sensibiliser les Canadiens à l'importance du recyclage des appareils sans fil.

Au sujet de l'ACTS

L'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) fait autorité pour tout ce qui touche le sans-fil au Canada -- ses préoccupations, son évolution et ses tendances. Elle représente les entreprises qui conçoivent et fournissent des produits et services pour l'industrie, auprès de tous les paliers du gouvernement et de divers organismes de réglementation. À ce titre, elle fait activement la promotion de l'industrie dans le but d'assurer la croissance continue du secteur du sans-fil au Canada. Au nom de ses membres, l'ACTS gère de nombreuses initiatives, y compris des programmes de responsabilité sociale d'entreprise et un programme atonal de numéros abrégés communs.

