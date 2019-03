MtlLINK : une nouvelle grève dans le secteur du transport maritime ?





MONTRÉAL, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - Un nouveau conflit de travail se dessine dans le secteur du transport maritime à Montréal, cette fois chez MtlLINK. L'entreprise offre des services de logistique portuaire et de transbordement de conteneurs du Port de Montréal.

« Nous nous préparons pour une grève qui sera déclenché le 2 avril 2019. Malheureusement, MtlLINK offre des conditions salariales qui sont très en dessous du marché en comparaison avec le reste des compagnies. C'est insultant. Surtout que MtlLINK appartient à Logistec Arrimage inc., une multinationale de l'exploitation de terminaux maritime très profitable », de dénoncer Jean-Pierre Proulx, conseiller syndical du SCFP.

En effet, MtlLINK offre des salaires qui débutent à 16$ de l'heure avec des augmentations salariales de 1 % pendant sept ans.

« C'est carrément en bas de l'inflation. L'employeur veut non seulement ne pas offrir une rémunération juste, mais en plus il veut appauvrir nos membres ! »

« De plus, l'employeur demande le pouvoir de changer l'horaire à son gré et veut que dorénavant les travailleurs rentrent les fins de semaine. En ce moment, tous les horaires sont du lundi au vendredi. C'est impossible de concilier le travail et la vie personnelle dans de telles circonstances », de conclure le conseiller syndical.

Les 21 membres du Syndicat des travailleurs de MtlLINK (SCFP 5376), ont voté à 100% pour des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève le 23 février dernier.

Comptant près de 118 500 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de 1296 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

