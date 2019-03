Dévoilement des trois finalistes du Prix du directeur financier canadien de l'année





TORONTO, le 5 mars 2019 /CNW/ - Les noms des trois finalistes du Prix du directeur financier canadien de l'année ont été dévoilés aujourd'hui. Le prix, qui en est à sa 17e édition, récompense les hauts dirigeants financiers qui ont considérablement contribué au milieu des affaires canadien et qui se sont démarqués par leur qualité de gestionnaire, leur expertise et leur intégrité.

Issus d'entreprises de toutes les tailles, les finalistes de cette année proviennent de diverses industries et symbolisent l'excellence financière. Les finalistes sont :

Brad Chapman , chef de la direction financière et vice-président du développement des affaires , Centennial College of Applied Arts & Technology

Erfan Kazemi , chef de la direction financière, Sandstorm Gold Royalties

Pamela Steer , chef de la direction financière, Workplace Safety and Insurance Board

Le nom du lauréat sera annoncé au gala du Prix qui aura lieu le 25 avril 2019 au Ritz Carlton à Toronto. L'achat de billets peut s'effectuer en cliquant ici .

La sélection des lauréats repose sur plusieurs critères, selon le contexte dans lequel les candidats exercent leurs fonctions, notamment la transparence de l'information financière, les normes les plus élevées de conduite professionnelle, les méthodes comptables, ainsi que l'engagement à l'égard d'une bonne gouvernance d'entreprise qui respecte les normes en vigueur et les lignes directrices en constante évolution. Les candidats sont également évalués en fonction de leur vision, de leur leadership, de l'information externe, de leurs relations avec les parties prenantes, du mentorat offert par le candidat ainsi que de leur niveau de perfectionnement. L'évaluation se base aussi sur la performance de l'entreprise, sur l'importance qu'elle accorde à responsabilité sociale et à l'innovation.

En plus de présenter des commentaires sur la direction et la croissance financière au Canada, les articles « Les coulisses de la salle du conseil », publiés sur le site Internet du Prix, proposent des entrevues avec les finalistes de 2019, ainsi que des témoignages d'anciens lauréats et finalistes. Présenté et commandité par Dirigeants financiers internationaux du Canada (FEI Canada), PwC Canada et Robert Half, le Prix du directeur financier canadien est également commandité par Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), Ricoh Canada Inc. et SAP Canada Inc. Le quotidien The Globe and Mail est le partenaire média.

Pour tout renseignement, notamment sur les critères d'attribution du prix et d'admissibilité, visitez le http://cfoy.ca/fr/accueil/ .

À propos de Dirigeants financiers internationaux du Canada (FEI Canada)

FEI Canada (Dirigeants financiers internationaux du Canada) est une association professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers, issus pour la plupart des plus importantes et plus influentes entreprises canadiennes, qui compte plus de 1 600 membres parmi 11 sections régionales réparties dans tout le Canada. Elle offre à ses membres un leadership éclairé, des services de représentation et une gamme complète de services de perfectionnement professionnel, dont son programme vedette « CFO Leadership Beyond Finance » présenté conjointement avec la Smith School of Business de l'université Queen.

Pour en savoir plus, visitez le www.feicanada.org et suivez l'association sur LinkedIn https://ca.linkedin.com/company/fei-canada et Twitter @FEICanada.

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre raison d'être est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 7 000 associés et employés s'emploient à fournir à une vaste clientèle des services de qualité en matière de certification, de fiscalité, de conseils et de transactions. PwC Canada est membre du réseau mondial de cabinets de PwC, qui compte plus de 250 000 personnes dans 158 pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse : www.pwc.com/ca/fr.

© 2019 PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l'Ontario. Tous droits réservés.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/structure.

À propos de Robert Half

Fondée en 1948, Robert Half est la première et la plus grande société de recrutement spécialisé au monde avec plus de 300 bureaux dans le monde. Elle propose des outils de recherche d'emploi et de gestion sur son site à l'adresse : www.roberthalf.ca. La société a publié dernièrement des lignes directrices sur les salaires (2019 Salary Guides) et une analyse des dernières tendances en matière de recrutement. Pour tout conseil en matière de carrière et de gestion, visitez notre blogue sur www.roberthalf.ca/blog.

