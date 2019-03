Une tempête hivernale a causé plus de 39 millions $ de dommages assurés dans l'Est du Canada





2.1 millions en N.-É. et 270 000 $ à l'Î.-P.-É.

HALIFAX, le 5 mars 2019 /CNW/ - Une tempête hivernale qui s'est abattue sur l'Est du Canada entre le 23 et le 25 janvier et qui a entraîné d'importantes chutes de neige, de la pluie verglaçante, de la pluie et des vents violents, a causé des dommages assurés de plus de 39 millions de dollars, selon Catastrophe Indices and Quantification Inc. La plupart des dommages sont survenus le 24 janvier au Québec, au Nouveau-Brunswick (N.-B.) et en Nouvelle-Écosse (N.-É.) et ont été causés par des inondations et des vents violents. Les dommages assurés ont atteint près de 26 millions de dollars au Québec, plus de 11 millions au N.-B., 2.1 millions en N.-É. et 270 000 $ à l'Î.-P.-É.

Des vents violents en N.-É. et au N.-B. ont occasionné des pannes de courant. NS Power a indiqué que 12 000 clients avaient été privés d'électricité, tandis qu'Énergie NB a rapporté que 5 300 de ses clients avaient également privés d'électricité. À Moncton, N.-B. huit personnes ont dû évacuer un immeuble d'appartements après que des vents violents ont arraché une partie de la toiture. D'abondantes pluies ont également causé des inondations importantes dans plusieurs régions du sud du N.-B. qui ont entraîné des évacuations et des fermetures de routes.

On a signalé la présence de véhicules submergés à Miramichi, N.-B., et plusieurs routes ont été inondées à Montréal. Environ 42 000 clients d'Hydro-Québec ont été privés d'électricité tout comme plusieurs résidents de la région d'Ottawa.

Alors que les coûts financiers des changements climatiques augmentent, le Bureau d'assurance du Canada (BAC) milite pour que tous les ordres de gouvernement investissent davantage pour atténuer les répercussions futures des conditions climatiques extrêmes et renforcer la résilience face à leurs effets dévastateurs. Il recommande entre autres de nouvelles infrastructures pour protéger les collectivités des inondations et des incendies, l'amélioration des codes du bâtiment, une meilleure planification de l'aménagement du territoire et des mesures incitatives pour cesser le développement résidentiel et commercial dans les zones à risque élevé.

Le BAC rappelle aux Canadiens que ce ne sont pas seulement les assureurs qui assument les coûts des dommages causés par des événements météorologiques extrêmes. Pour chaque dollar versé en indemnités d'assurance pour les résidences et les entreprises, le BAC estime que les gouvernements canadiens versent 3 $ pour réparer les infrastructures publiques endommagées par le mauvais temps.

Visitez le site Web du BAC pour vous renseigner sur les façons de vous préparer à une catastrophe et sur les moyens de prévenir les dommages causés par l'eau à votre maison.

Le montant de dommages assurés est une estimation fournie par CatIQ Inc. www.catiq.com dans le cadre de son entente avec le BAC.

Citations

« Les événements météorologiques extrêmes provoqués par les changements climatiques sont plus fréquents et plus intenses, en particulier les tempêtes causant des inondations et des vents violents. Bien que les dommages assurés attribuables à ces tempêtes soient importants, le coût économique total pour les propriétaires et les gouvernements est encore plus élevé. Il est important que les consommateurs adoptent des mesures et protègent leurs biens pour minimiser les dommages potentiels. Ils devraient également comprendre leurs contrats d'assurance et savoir s'ils sont couverts contre les inondations de surface. Il est essentiel de savoir ce qui est couvert avant que des tempêtes comme celles-ci, ou d'autres catastrophes, surviennent. »

- Amanda Dean, vice-présidente, Atlantique, BAC

« En tant que société, nous devons nous adapter à cette nouvelle réalité : le nombre d'événements météorologiques extrêmes ne cesse d'augmenter. Les Canadiens doivent comprendre les risques physiques et financiers auxquels leurs familles sont exposées. De meilleurs codes du bâtiment, une sensibilisation accrue au risque et des améliorations à l'infrastructure sont nécessaires pour renforcer la résilience de nos collectivités. Les consommateurs bénéficieront aussi d'une meilleure connaissance de ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur et autour de leur résidence pour se protéger contre la colère de dame nature. »

- Pierre Babinsky, directeur, Communications et Affaires publiques, Québec, BAC

