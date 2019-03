Berkshire Hathaway Insurance Group annonce la constitution de Berkshire Hathaway European Insurance DAC





Berkshire Hathaway Insurance Group a annoncé aujourd'hui que la Banque centrale d'Irlande a délivré un certificat d'autorisation à Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) lui permettant d'exercer ses activités en tant qu'assureur en Irlande et dans l'Espace économique européen (EEE). Constituée en République d'Irlande et basée à Dublin, BHEI agira en tant que DAC ("Designated Activity Company"), fournissant des services aux clients et aux courtiers de la Société en Irlande et, en vertu des droits européens de libre circulation des services, dans l'EEE. Un certain nombre de marques d'assurance de Berkshire Hathaway opérant dans l'EEE utiliseront BHEI comme compagnie d'assurance, notamment les sociétés Berkshire Hathaway Specialty Insurance, MedPro et Faraday.

Si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, les transactions EEE précédemment traitées par Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL), société-mère directe de BHEI basée au Royaume-Uni, seront transférées de BHIIL à BHEI, conformément à la législation en vigueur, afin de garantir à ses clients et courtiers une transition en douceur. Toutefois, BHIIL continuera d'exercer ses activités importantes d'assurance dommages sur le marché britannique et à l'étranger en vertu de ses licences existantes. BHEI a l'intention de commencer ses activités commerciales d'ici la fin mars 2019.

Dans l'EEE, Berkshire Hathaway European Insurance DAC est une société "Designated Activity Company » constituée en République d'Irlande et filiale à 100% de Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL), une société à responsabilité limitée constituée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 3230337 et dont le siège social est situé 8 Fenchurch Place, 4e étage, Londres EC3M 4AJ, Royaume-Uni. BHIIL est une société affiliée de chacune des sociétés Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (www.bhspecialty.com), MedPro Group (www.medpro.com) et Faraday Group (www.faraday.com).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 07:55 et diffusé par :