Gosuncn et Wearsafe ont signé un accord de coopération stratégique visant à développer conjointement le marché des produits de sécurité personnelle en Amérique du Nord





BARCELONE, Espagne, 5 mars 2019 /PRNewswire/-- Gosuncn Technology Group Co., Ltd. a annoncé, lors du MWC de Barcelone, la signature d'un accord de coopération stratégique avec Wearsafe Labs LLC, une société de services de sécurité de repérage personnel basée en Amérique du Nord. Les deux parties coopéreront de manière multidimensionnelle en ce qui concerne les produits de sécurité mobile personnelle en Amérique du Nord, fourniront davantage de produits et de services de sécurité aux consommateurs nord-américains et amélioreront encore l'expérience de service des consommateurs.

En tant que plateforme IDO en Amérique du Nord, Wearsafe a construit une plateforme de sécurité IDO personnelle avec des services de sécurité personnelle innovants pouvant être déployés et appliqués dans le monde entier. La plateforme de Wearsafe vise la grande consommation qui recherche la sécurité, y compris les enfants, les étudiants, les personnes souffrant de problèmes médicaux et les adultes vieillissants. De plus, les entreprises qui souhaitent sécuriser leurs employés, tels que les infirmières en externe, les prestataires de services à domicile, les employés d'hôtel, les employés de magasin de détail et les chauffeurs de taxi, peuvent bénéficier de la plateforme Wearsafe. Grâce à un savoir-faire technique et au développement de produits de sécurité au fil des années, Wearsafe a fourni des produits et des services de bout en bout dans plus de 140 pays. La coopération entre les deux parties enrichira davantage la catégorie de produits, fournira aux entreprises et aux consommateurs des produits de sécurité intelligents avec de multiples formes et scénarios d'application et desservira les clients en Amérique du Nord.

M. David Benoit, fondateur et PDG de Wearsafe, a fait l'éloge de la coopération avec Gosuncn : « Gosuncn possède une excellente capacité de produits pour les terminaux IDO intelligents et est doté d'un savoir-faire à long terme. En effet, la société a conservé une bonne réputation dans l'industrie pour ses technologies et produits de pointe innovants. Nous sommes très heureux de coopérer avec une entreprise qui a été si excellente dans la durée et d'élargir le marché en Amérique du Nord. »

M. Liu Shuangguang, président du Gosuncn Technology Group, a répondu : « Le marché nord-américain a un environnement ouvert pour le développement de produits IDO et possède des exigences de qualité élevées. En associant les produits IDO de haute qualité de Gosuncn au concept de sécurité de Wearsafe, nous pensons que, grâce aux efforts conjoints des deux parties, nous pourrons proposer davantage de produits et de services de sécurité de haute qualité aux clients nord-américains et améliorer la qualité de vie des utilisateurs. »

À l'avenir, Gosuncn fournira aux clients internationaux davantage de produits et de services IDO.

