Mise aux enchères d'une propriété primée construite sur un terrain ayant appartenu à feu Wayne Huizenga dans le quartier Las Olas Isles à Fort Lauderdale





La propriété a été conçue avec la participation de l'artiste récemment disparu, Leonard Pardon, qui a notamment travaillé pour le Buckingham Palace, l'architecte Jeffrey W. Smith et Bunny Williams, architecte d'intérieur basé à New York

NEW YORK, 5 mars 2019 /PRNewswire/ -- Une propriété de plus de 1600 mètres carrés, construite au bord de l'eau sur un terrain ayant appartenu au regretté milliardaire Wayne Huizenga sera vendue en avril par l'intermédiaire de Concierge Auctions. Située dans le quartier Las Olas Isles, une péninsule artificielle privée proche du centre de Fort Lauderdale, la Casa Bella Fortuna est actuellement évaluée à 36,25 millions de dollars et sera vendue sans réserve en collaboration avec la star et productrice exécutive du programme de télévision Hot Listings Miami, Katrina Campins, de Campins Company. Les enchères seront ouvertes du 9 au 12 avril sur conciergeauctions.com . Une partie du prix de vente final pourra éventuellement être payée en bitcoins.

« Les propriétés situées dans des eaux intérieures comme celle-ci sont considérées comme des joyaux de Fort Lauderdale et affichent une valeur supérieure aux propriétés situées en bord de mer », a déclaré Katrina Campins. « Connue pour attirer des personnalités très en vue telles que des PDG, des entrepreneurs du secteur des technologies, des gestionnaires de fonds spéculatifs et des hauts responsables de l'industrie musicale, la communauté exclusive de Las Olas est la parfaite illustration de la vie de luxe. »

Achevée en 2015, la résidence située au 534 Bontona Avenue a été construite par l'entrepreneur et investisseur providentiel local, Jim Barnett, qui a acheté la propriété à Huizenga et a eu l'idée d'y recréer le palais des Doges de Venise. Récompensée par 13 prix d'architecture et de design pour la qualité de sa construction et son aménagement paysager, la résidence arbore des fresques peintes à la main par le regretté artiste du Buckingham Palace, Leonard Pardon, des détails architecturaux du célèbre architecte, Jeffrey W. Smith, et une décoration intérieure signée Bunny Williams, architecte d'intérieur basé à New York. La propriété de 27 chambres comprend des suites de cinq chambres disposant de balcons privés, une pièce sécurisée, une salle de sport, une salle de massage, une salle de yoga et deux bureaux.

Les installations extérieures comprennent une piscine d'eau salée, une cuisine, un court de tennis/terrain de basket-ball, un putting-green, un espace pour aménager une suite de deux chambres, 230 mètres de façade face à l'eau et 110 mètres de quai pour accueillir un méga yacht.

« Malgré sa taille imposante, la Casa Bella Fortuna offre un environnement chaleureux et relaxant », a déclaré Jim Barnett. « Nous souhaitions créer une propriété de caractère et nous avons sélectionné avec soin la meilleure équipe pour concrétiser cette vision. »

La vente aux enchères à venir fait suite à la récente vente de la propriété de Playa Vista Isle à Hillsboro Beach, qui a marqué le record de la vente la plus élevée jamais réalisée lors d'une vente aux enchères aux États-Unis et le record de la vente la plus élevée dans le comté de Broward.

Pour plus d'informations, consultez le site ConciergeAuctions.com ou appelez le +1.212.202.2940.

