ARCFOX dévoile trois nouveaux modèles au Salon international de l'automobile de Geneva





ARCFOX, une sous-marque de BAIC BJEV (BAIC BluePark 600733), a ébloui le public au Salon international de l'automobile, le 5 mars, avec ses trois modèles, à savoir ARCFOX-GT Track edition, ARCFOX-GT Street edition et ARCFOX ECF Concept car. Ils sont tous ensemble l'expression de l'« esthétique transcendante », la « technologie démocratique » et les « expériences immersives ». Pionnier du secteur de l'énergie nouvelle au sein du groupe BAIC, c'est la première fois que BAIC BJEV dévoile sa marque de luxe au marché international.

ARCFOX peut se targuer d'être la marque de luxe de BAIC BJEV, focalisée sur la performance extrême et le design fluide. Les nouveaux modèles ont hérité des fonctionnalités de ARCFOX-GT, ils ont été fabriqués en Espagne, au centre de R&D dédié au véhicule à haute performance du groupe BAIC et ont obtenu la certification de l'institution professionnelle européenne. Sa vitesse atteint 100 km/h en 2,59 secondes. ARCFOX ECF Concept est le premier véhicule ARCFOX à utiliser le concept d'identité avec une cabine de pilotage intelligente. Il est aussi le premier modèle VUS de luxe intelligent d'ARCFOX avec un niveau L3 en ce qui concerne la production en série.

Du point de vue design, ARCFOX prône la simplicité. ARCFOX reflète la fluidité non seulement du design extérieur, mais aussi de la conception de l'ingénierie automobile et de l'expérience client. Le maitre concepteur légendaire Walter De Silva a joué un rôle primordial dans le design automobile et a guidé le développement produit d'ARCFOX.

Grâce à une division R&D indépendante et au libre partage, ARCFOX collecte des ressources mondiales de haut niveau afin de briser les frontières de la technologie et met en oeuvre la stratégie de la plateforme à la technologie intelligente. La marque collabore étroitement avec des partenaires internationaux de renom comme Daimler, Magna, Huawei, etc. en vue de créer un modèle de coopération exemplaire et innovant pour toute l'industrie, notamment dans les domaines comme le développement produit, la fabrication de luxe, le réseau intelligent et les composants de traitement de données pour la conduite autonome.

Le Groupe BAIC est l'un des cinq grands groupes automobiles chinois et occupait la 124e place du Fortune 500 en 2018, avec un chiffre d'affaires de 69,591 milliards de dollars US. Le groupe est déterminé à devenir la société technologique la plus innovante du monde d'ici 2025.

ARCFOX entend jouer un rôle de premier plan dans l'établissement de la mobilité électrique future. La présentation de ces modèles constitue aussi le point de départ de la stratégie de mondialisation de BAIC s'agissant des marques de luxe. Selon Monsieur Xu Heyi : « De par son caractère innovant, ARCFOX est le faisceau de lumière que le Groupe BAIC présente au monde, il va ainsi illuminer le chemin de notre avancée future. »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 07:35 et diffusé par :