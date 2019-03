Mazda dévoile son VUS multisegment compact Mazda CX-30





Un nouveau modèle phare dans la gamme Mazda

HIROSHIMA, Japon, le 5 mars 2019 /CNW/ - Mazda Motor Corporation présentait aujourd'hui en première mondiale le deuxième modèle de sa gamme de nouvelle génération, le VUS multisegment compact Mazda CX-30. En tant que nouveau modèle phare, le CX-30 sera déployé sur les marchés mondiaux et les ventes commenceront en Europe dès cet été. Le CX-30 sera exposé au public au Salon international de l'automobile à Genève du 7 au 17 mars.1

Le CX-30 est un nouveau multisegment compact qui conjugue les proportions audacieuses d'un VUS avec l'élégance qui caractérise le langage stylistique KODO de Mazda.2 L'équipe de développement souhaitait créer une automobile qui enrichirait la vie des consommateurs en les aidant, eux et leurs proches, à faire de nouvelles découvertes stimulantes au quotidien.

Des composantes agréables et conviviales et un habitacle accueillant quatre adultes en tout confort rendront tout déplacement des plus agréables pour la famille et les amis, quelle que soit la destination. Qui plus est, le CX-30 a été conçu pour en faciliter la conduite. Comme il est plus haut qu'une voiture de tourisme, ce véhicule offre une excellente visibilité, et on peut y entrer ou en sortir aisément. La taille de la carrosserie, quant à elle, en facilite la manoeuvre sur n'importe quelle route ou n'importe quel stationnement.

Ses caractéristiques de performance fondamentales comme l'accélération, les virages et le freinage ont été considérablement améliorées. Grâce à l'architecture de véhicule Skyactiv de Mazda, les utilisateurs peuvent tirer le maximum de leur sens de l'équilibre naturel, alors que les derniers moteurs Skyactiv, dont le Skyactiv-X, offrent un contrôle réactif de la vitesse du véhicule dans toutes les situations de conduite.

« Nous avons conçu le CX-30 afin qu'il soit un partenaire essentiel dans la vie quotidienne de nos clients, a déclaré Akira Marumoto, président et chef de la direction et directeur délégué de Mazda. Il sera fabriqué dans les principales usines partout dans le monde afin que nous puissions offrir un plaisir de conduite renouvelé de Mazda et un langage stylistique KODO mature à nos clients du monde entier. Désormais, nos nouveaux produits et nos technologies novatrices assureront que nos clients continuent de constater la valeur dans le fait de posséder une automobile Mazda. Nous souhaitons être reconnus comme une marque qui cultive les liens les plus forts avec chacun de ses clients. »









1 Les journées de presse se tiendront les 5 et 6 mars au Salon international de l'automobile à Genève. 2 Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web du langage KODO à l'adresse : http://www.mazda.com/en/innovation/design/

SOURCE Mazda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 07:15 et diffusé par :