Global Knowledge bouleverse le marché avec une offre de formation illimitée imbattable pour les professionnels de la technologie





CARY, Caroline du Nord, 5 mars 2019 /CNW/ - Global Knowledge, le chef de file mondial en matière de formation et de développement de compétences professionnelles en TI, a lancé le All Access IT Skills Subscription (l'abonnement d'accès complet aux compétences en TI).

Moyennant un abonnement de 12 mois, All Access procure un accès illimité à plus de 920 salles de classe, cours virtuels animés par des formateurs et cours sur demande.

Le forfait comprend des cours faisant partie de plus de 80 programmes de certification professionnelle, notamment sept cours figurant sur la liste des formations les plus payantes pour 2019. Les cours portent sur l'analyse et la gestion des données, l'informatique en nuage, la cybersécurité, les pratiques exemplaires en TI, la gestion de projets et un vaste contenu à vocation professionnelle générale et spécialisée.

Le forfait All Access est offert dès maintenant aux marchés du Canada et des États-Unis pour la somme de 6 995 $. Les participants étant parmi les premiers inscrits obtiendront une carte-cadeau électronique d'une valeur de 500 $.

Aider les professionnels de la technologie à demeurer au fait des changements

Le forfait All Access est intéressant pour quiconque désirant suivre la fréquence rapide des changements relatifs à la technologie et offre aux professionnels de ce domaine la capacité d'acquérir une foule de connaissances en échange d'une somme légèrement plus élevée que le coût d'un seul cours.

Todd Johnstone, chef de la direction de Global Knowledge, affirme : « All Access est un forfait simple qui rassemble la totalité des produits exceptionnels de Global Knowledge en un seul et même format. Le marché nous demandait d'offrir un tel produit, et ce que nous proposons est incomparable sur le plan de la qualité du contenu. »

« La technologie évolue constamment et les professionnels du milieu doivent en faire autant. Le forfait All Access leur offre une souplesse incroyable et la résilience nécessaire pour satisfaire les besoins organisationnels et technologiques qui ne cessent de changer. All Access améliore aussi de manière importante la capacité de Global Knowledge à assurer la réussite de sa clientèle. »

All Access rassemble la majorité du contenu et des capacités les plus populaires de Global Knowledge en une seule trousse d'achat, laquelle comprend :

Du contenu dont l'étendue et le niveau sont à l'avant-garde de l'industrie

Une voie d'accès aux programmes de certifications les plus populaires

Les meilleurs formateurs, où que vous soyez

Un accès exclusif à une équipe vouée au succès de la clientèle

Une technologie de prochaine génération pour les salles de classe virtuelles

L'abonnement All Access IT Skills se trouvera aux côtés des autres options de formation de Global Knowledge, y compris les salles de classe, les ensembles personnalisés pour entreprises et le plus vaste portefeuille au monde de formations variées en matière de TI. Les cours à la carte offerts dans tous les formats demeureront disponibles.

Apprenez-en plus à propos de l'abonnement « All Access IT Skills ».

