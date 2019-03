Triotech annonce la nomination de Sylvain Larose comme chef des opérations





MONTRÉAL, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - Ernest Yale, président fondateur de Triotech, chef de file mondial du divertissement interactif, est fier d'annoncer la nomination de Sylvain Larose à titre de chef des opérations de l'entreprise. Joueur clé chez Triotech depuis 15 ans, Sylvain Larose chapeautera désormais l'ensemble des opérations de l'entreprise à Montréal et dans le monde.

« Sylvain possède les compétences et surtout une grande connaissance du marché et jouera donc un rôle clé pour définir nos orientations et stratégies d'affaires. Reconnu pour son dynamisme et sa rigueur, il contribuera à atteindre les objectifs de l'organisation et à faire en sorte que nos produits continuent de se démarquer dans les parcs d'attractions et les sites touristiques à l'échelle mondiale », a déclaré Ernest Yale.

« Je suis très fier de mettre l'expertise que j'ai acquise depuis 2004 au service de l'entreprise et de m'impliquer dans ce nouveau défi. J'ai eu la chance de voir Triotech grandir sur la scène mondiale et suis convaincu que nous pourrons aller encore plus loin au cours des prochaines années », a souligné Sylvain Larose.

Jusqu'à tout récemment, M. Larose occupait le poste de chef de la direction financière ayant auparavant occupé, entre autres, le poste de directeur général. Sa vaste expérience dans l'industrie lui donne une vue d'ensemble tant sur les aspects stratégiques que financiers et administratifs.

Ernest Yale et Sylvain Larose se disent enchantés de cette nomination qui permettra à Triotech de poursuivre sur sa lancée et de continuer à s'imposer dans l'industrie.

TRIOTECH, LEADER DANS LE MARCHÉ DES ATTRACTIONS NUMÉRIQUES INTERACTIVES.

Lauréat de nombreux prix, Triotech crée des attractions multimédias immersives et interactives pour le secteur du divertissement. Avec plus de 350 attractions installées dans une soixantaine de pays répartis sur tous les continents, l'entreprise a permis à plus de 110 millions d'individus de vivre l'expérience Triotech au cours de la dernière décennie. Triotech offre des solutions clé en main pour la création d'attractions numériques, incluant le développement de contenu réalisé dans son propre studio à Montréal, au Canada. Fondée en 1999, Triotech est une société privée qui compte près de 200 employés au Canada, aux États-Unis et en Asie.

