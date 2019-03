/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse annonçant le début de la mise en opération d'équipements de géolocalisation et d'information aux voyageurs dans les autobus/





MONTRÉAL, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le directeur général d'exo, Sylvain Yelle, invite les représentants des médias à une conférence de presse annonçant le début de la mise en opération d'équipements de géolocalisation et d'information aux voyageurs dans les autobus d'exo. Cette annonce se fera en présence de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Ian Lafrenière, député de Vachon et de la préfète de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, Diane Lavoie. La conférence de presse aura lieu le 5 mars 2019 à 14 h 30, à la Salle du conseil de la MRC Vallée-du-Richelieu, au 255, boul. Laurier, bureau 100, à McMasterville. La conférence de presse sera précédée à 14 h d'un briefing technique sans prise d'image pour les journalistes dans la même salle.

Aide-mémoire

Quoi : Conférence de presse annonçant le début de la mise en opération d'équipements de géolocalisation et d'information aux voyageurs dans les autobus d'exo



Quand : 5 mars 2019



Heure : Briefing technique 14 h (sans prise d'image)

Conférence de presse 14 h 30



Où : Salle du conseil de la MRC Vallée-du-Richelieu

255, boul. Laurier, bureau 100, McMasterville

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse courriel suivante : medias@exo.quebec

