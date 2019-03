Ben Kowalewicz de la formation Billy Talent animera la 48e édition annuelle du dîner gala et de la cérémonie de remise des prix JUNO, présentée le 16 mars par la SOCAN pour célébrer les triomphes de la musique canadienne





Performances en direct des artistes en nomination Dizzy, Donovan Woods,

Exco Levi, Hubert Lenoir et Port Cities

Julie Nesrallah de CBC Music joindra Ben Kowalewicz co-animera

TORONTO, le 5 mars 2019 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a annoncé que la prochaine édition du dîner gala et de la cérémonie de remise des prix JUNO présentée par la SOCAN pour honorer la musique canadienne se tiendra au London Convention Centre le 16 mars 2019. L'événement sera diffusé en continu en direct à partir de 18 h, HE, le samedi 16 mars sur le service de diffusion en continu gratuit CBC Gem au Canada en plus d'être diffusé sur cbcmusic.ca/junos, et sur la page Facebook, Twitter ou YouTube.

L'événement qui présentera la remise de 36 prix JUNO sera animé par Ben Kowalewicz (première voix de Billy Talent, formation gagnante de 7 prix JUNO) et co-animé par Julie Nesrallah de CBC Music. Cliquez ici pour voir sa vidéo de l'annonce. Les récipiendaires des prix de contribution exceptionnelle seront également honorés, dont David Foster, gagnant du prix humanitaire de l'année présenté par Music Canada, Duff Roman, gagnant du prix de la contribution exceptionnelle Walt Grealis, et Kim Hastings, gagnante du prix MusiCompte 2019 du professeur de l'année.

Cinq performances en direct vont s'éclairer la soirée, dont celle des artistes suivants, qui sont en nomination pour un prix JUNO 2019 : Dizzy (Révélation de l'année [groupe] commandité par FACTOR, le gouvernement du Canada et les radiodiffuseurs privés du Canada, et Album alternatif de l'année commandité par Long & McQuade), Donovan Woods, qui a quatre nominations aux prix JUNO à son actif (Album de musique roots traditionnelle 2019 et Compositeur de l'année présenté par la SOCAN), Exco Levi, cinq fois gagnant et sept fois en lice pour un prix JUNO (Enregistrement reggae de l'année) et Hubert Lenoir (Album de l'année commandité par Music Canada, Album francophone de l'année, Album pop de l'année). Port Cities, un des gagnants de l'édition 2018/2019 de l'Allan Slaight JUNO Master Class, montera également sur scène.

