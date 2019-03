Info-fraude : Les Québécois ne doivent pas baisser la garde





Plus d'un Québécois sondé sur quatre dit avoir été victime d'un fraudeur financier

La plupart des victimes de fraude (84 %) affirment avoir perdu jusqu'à 5 000 $.

Soixante et un pour cent des répondants ont confiance en leur capacité à protéger leurs avoirs contre les fraudeurs, mais sont moins sûrs que leurs proches peuvent le faire.

Quarante trois pour cent des répondants écrivent leurs mots de passe dans un carnet ou les enregistrent dans leur téléphone.

MONTRÉAL, le 5 mars 2019 /CNW/ - Les Québécois continuent d'être victimes de fraude financière et, à mesure que les technologies s'intègrent à la vie quotidienne, les fraudeurs découvrent de nouveaux stratagèmes. Selon un récent sondage TD sur la fraude, plus d'un Québécois sur quatre dit avoir été personnellement victime d'une fraude financière, et la plupart de ces victimes (84 %) affirment avoir perdu jusqu'à 5 000 $.

La fraude financière inquiète les Québécois, tant pour eux-mêmes que pour leurs proches. Plus de six répondants sur dix (61 %) déclarent avoir confiance en leur capacité à protéger leurs avoirs contre les fraudeurs, mais craignent que les aînés de leurs familles n'aient pas la même habileté. Malgré ces préoccupations, moins de la moitié des répondants (37 %) disent avoir eu une conversation avec leurs aînés à propos de la fraude financière.

« La fraude ne fait pas de discrimination : des pièges peuvent être tendus à n'importe qui, par n'importe quel moyen, que ce soit par téléphone, texto ou courriel, et à tout moment, explique Samia Medelci, directrice de succursale, TD Canada Trust, Groupe Banque TD. Comme les escroqueries ne cessent de changer, il est important que nous encouragions les conversations pour mieux informer les Québécois sur la fraude financière et aider nos proches à être bien informés pour l'éviter. »

Lorsqu'on leur a demandé ce qui les inquiétait le plus à propos de la fraude financière, près de la moitié des aînés (45 %) ont répondu qu'ils redoutaient surtout d'être victimes d'un vol d'identité. Les milléniaux, quant à eux, ont dit que leur plus grande crainte était de se faire voler de l'argent (39 %).

Les procédés des fraudeurs se perfectionnent, mais la bonne nouvelle est que plus des deux tiers des Québécois (69 %) prennent des moyens pour se protéger et utilisent des outils numériques en vue de lutter contre la fraude technologique. Voici des exemples de mesures prises :

Ne pas partager vos mots de passe ou NIP avec personne (76 %) ;

Vérifier souvent vos soldes de comptes (74 %) ;

Ne pas cliquer sur des liens et ne répondre à aucune action requise jusqu'à ce que la source de provenance soit identifiée et légitime (70 %) ;

Déchiqueter tous vos reçus, copies de factures, formulaires, etc. afin de protéger vos renseignements personnels (62 %) ;

Changer régulièrement vos mots de passe et NIP (44 %) ;

Vous inscrire aux alertes par messages texte de votre institution financière, de sorte que vous soyez avisé si une activité suspecte est détectée (39 %) ;

Utiliser l'authentification à deux facteurs pour une sécurité accrue (34 %) ;

Utiliser un gestionnaire de mots de passe pour créer des mots de passe forts et uniques pour tous vos comptes (25 %).

Malgré ces mesures de protection, le sondage révèle que quatre Québécois sur dix (43 %) commettent encore des imprudences en notant, par exemple, leurs mots de passe dans un cahier ou en les enregistrant dans leur téléphone.

« Notre sondage indique que seulement 15 % des Québécois se considèrent comme très habiles pour reconnaître une fraude financière, souligne Samia Medelci. Le Mois de la prévention de la fraude est une bonne occasion d'outiller les Québécois en les informant et de leur rappeler les ressources à leur disposition afin qu'ils repèrent, évitent et signalent les fraudes financières avec confiance. »

Voici des trucs et astuces de la TD à l'intention des Québécois qui veulent savoir comment se protéger, et protéger leurs proches, contre la fraude :

Prêtez attention aux alertes de fraude - Les banques utilisent maintenant les messages textes pour communiquer avec leurs clients. En vous abonnant à des services comme Alertes de fraude TD, vous recevrez des messages textes pour vous aviser si la TD détecte des activités suspectes dans vos comptes bancaires personnels - ce service est offert sans frais.

- Les banques utilisent maintenant les messages textes pour communiquer avec leurs clients. En vous abonnant à des services comme Alertes de fraude TD, vous recevrez des messages textes pour vous aviser si la TD détecte des activités suspectes dans vos comptes bancaires personnels - ce service est offert sans frais. Ayez des conversations avec les membres de votre famille et vos amis - Les aînés sont de plus en plus ciblés par les fraudeurs financiers. Protégez les membres de votre famille en leur parlant des escroqueries les plus courantes. Par exemple, celles où l'on simule une situation d'urgence pour convaincre des grands-parents d'envoyer des fonds à leur petit-enfant dans un autre pays ou l'utilisation de sites de rencontre légitimes pour extorquer de l'argent à une personne à la recherche d'un compagnon.

- Les aînés sont de plus en plus ciblés par les fraudeurs financiers. Protégez les membres de votre famille en leur parlant des escroqueries les plus courantes. Par exemple, celles où l'on simule une situation d'urgence pour convaincre des grands-parents d'envoyer des fonds à leur petit-enfant dans un autre pays ou l'utilisation de sites de rencontre légitimes pour extorquer de l'argent à une personne à la recherche d'un compagnon. Protégez votre NIP - Personne d'autre que vous ne devrait connaître votre NIP; même votre banque ne devrait pas le connaître. Ne donnez jamais votre NIP, que ce soit en personne, au téléphone, en ligne ou par la poste.

- Personne d'autre que vous ne devrait connaître votre NIP; même votre banque ne devrait pas le connaître. Ne donnez jamais votre NIP, que ce soit en personne, au téléphone, en ligne ou par la poste. Soyez prudent et vérifiez l'authenticité de la demande - Si vous recevez un courriel d'un parent vous demandant de l'argent, car il vit des difficultés à l'étranger ou encore un chèque inattendu qui semble trop beau pour être vrai, il est probable qu'il s'agisse d'une tentative de fraude. Prenez le temps de fouiller un peu pour vérifier si la demande est authentique : il faut toujours savoir avec qui l'on fait affaire.

- Si vous recevez un courriel d'un parent vous demandant de l'argent, car il vit des difficultés à l'étranger ou encore un chèque inattendu qui semble trop beau pour être vrai, il est probable qu'il s'agisse d'une tentative de fraude. Prenez le temps de fouiller un peu pour vérifier si la demande est authentique : il faut toujours savoir avec qui l'on fait affaire. Consultez régulièrement vos relevés, vos comptes en ligne ou vos applications bancaires - Vous pourrez ainsi détecter d'éventuelles opérations frauduleuses plus rapidement. Les applications de gestion des dépenses peuvent se révéler utiles. C'est notamment le cas de l'appli Dépense TD, qui envoie des avis d'opération d'achat en temps réel, une fonction qui permet aux clients de reconnaître rapidement une opération frauduleuse.

À propos du sondage TD sur la fraude

Le Groupe Banque TD a demandé à Environics Research Group de réaliser un sondage national en ligne auprès de 1 432 Canadiens âgés de 18 ans ou plus. Les réponses ont été recueillies entre le 1er et le 6 février 2019.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 25 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois grands secteurs d'exploitation, qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis), et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 12 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2019, les actifs de la TD totalisaient 1,3 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

