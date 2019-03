Présentation de la nouvelle gamme Goodyear Eagle F1 SuperSport au Salon de l'automobile de Genève 2019





La gamme Goodyear SuperSport s'inspire des technologies de la compétition, ces pneumatiques sont à l'aise aussi bien sur circuit que sur route.

Elle appartient au segment en pleine croissance des pneumatiques ultra ultra hautes performances (UUHP)

Goodyear présente sa nouvelle gamme vedette de pneumatiques été du segment ultra ultra haute performances au Salon international de l'automobile de Genève 2019. Les visiteurs du salon auront la primeur de découvrir les nouveaux pneus Goodyear Eagle F1 SuperSport, Eagle F1 SuperSport R et Eagle F1 SuperSport RS.

Ces nouveautés bénéficient des technologies et des mélanges de gomme innovants pour des performances remarquables en distances de freinage et en temps au tour sans négliger les éléments moins tangibles de l'expérience de conduite, tels que le retour d'information au volant, les freinages et les dérapages.

La gamme Goodyear SuperSport

L'Eagle F1 SuperSport s'appuie sur l'expérience de Goodyear en matière de compétition automobile pour offrir adhérence et maniabilité. Les changements de direction réactifs sont assurés par les nervures rigides de la bande de roulement tandis qu'un dessin de sculpture massif sur l'épaulement du pneu permet de contrôler les transferts de charge dans les virages. La conception des flancs extrêmement rigides améliore encore la tenue de route sans compromettre pour autant le confort de conduite. Développé à l'origine pour des routes sèches, Goodyear a innové pour apporter à ce pneumatique des performances sur route humide avec une combinaison de plusieurs mélanges de gomme qui associe des sections extérieures optimisées pour les routes sèches et trois segments centraux optimisés pour les routes humides. Cela permet au conducteur d'exploiter pleinement sa voiture en courbes sur des routes sèches tout en bénéficiant de performances remarquables de freinage et de maniabilité sur chaussée humide.

L'Eagle F1 SuperSport R apporte un niveau élevé d'adhérence et de précision de conduite sur circuit et sur route. Ces niveaux ont été atteints grâce à l'utilisation d'un mélange de gomme à haut coefficient de frottement qui procure une très bonne adhérence sur sol sec. Les « ponts de gomme » situés dans les rainures de la bande de roulement donnent de la stabilité, ce qui réduit la déformation des « blocs » de la bande de roulement soumis à des forces extrêmes dans les virages. La précision de la direction et les retours d'informations performants proviennent de l'optimisation de l'empreinte du pneu avec une répartition plus uniforme de la pression au sol.

Le Eagle F1 SuperSport RS est le pneu le plus sportif de Goodyear, conçu pour repousser les limites sur la piste comme sur la route. Un mélange de gomme hautement technique issu de la course automobile offre une adhérence et des performances optimales par temps sec.

À propos de Goodyear

Goodyear est l'un des principaux manufacturiers de pneumatiques au monde. La société, dont le siège mondial est à Akron, aux Etats-Unis, fabrique des pneumatiques dans 47 usines réparties dans 21 pays. Présent dans presque tous les pays du monde, le groupe emploie plus de 64 000 personnes. Ses deux centres d'innovation, à Akron (Ohio) au siège de la société et à Colmar-Berg au Luxembourg conçoivent et développent des produits et services à la pointe de l'innovation, qui sont pour la plupart devenus des standards en matière de technologie et de performance.

