Les enfants qui risquent de manquer de nourriture doivent profiter des programmes d'alimentation saine pour les élèves ciblés, mais un financement stable est important pour assurer leur succès, selon les conclusions d'une analyse





TORONTO, le 5 mars 2019 /CNW/ - « Un petit-déjeuner sain est un moyen efficace d'améliorer le rendement scolaire et la fonction cognitive dans les populations sous-alimentées », comme l'indique le rapport intitulé Health and Grades: Nutrition Programs for Kids in Canada, un commentaire indépendant de l'Institut C.D. Howe qui porte sur les programmes d'alimentation saine pour les élèves. Le rapport conclut également que « les effets de la prise d'un petit-déjeuner sur la réussite scolaire et la santé montrent des résultats variables, mais généralement positifs ». On estime qu'au Canada, un enfant sur cinq vit dans la pauvreté1 et qu'un nombre similaire vit dans un foyer qui lutte pour mettre de la nourriture sur la table2.

Reconnaissant que les liens entre l'insécurité alimentaire, la santé et la performance cognitive ne sont pas clairement établis, le commentaire explique que « prendre un petit-déjeuner fournit une partie substantielle de l'apport en calories et en nutriments qui est particulièrement important pour les enfants : d'une manière générale, il est démontré que prendre un petit-déjeuner a des effets bénéfiques sur la réussite scolaire, comparativement à ne pas en prendre ». Les auteurs du rapport n'ont pas réussi à établir d'effets concluants à long terme et ont invoqué ce qui, à leur avis, constitue une insuffisance de données statistiquement significatives concernant l'incidence des programmes de nutrition sur la capacité d'apprendre des enfants et d'aller à l'école.

« Nous avons été encouragés par les diverses données indiquant les effets positifs de la prise d'un petit-déjeuner, surtout pour les élèves qui risquent de manquer de nourriture, et nous demeurons optimistes quant à la confirmation des avantages à long terme, a affirmé Shaun McKenna, directeur exécutif de la Grocery Foundation. La faim n'a rien de positif. Nous avons tout à gagner d'un Canada sur la bonne voie, fort et bien nourri. »

Outre ce qu'il désigne comme « l'avantage manifeste à court terme de soulager la faim des élèves », le commentaire souligne que « les données indiquent que le petit-déjeuner a des effets bénéfiques sur le comportement des enfants en classe et qu'un petit-déjeuner quotidien améliore les notes scolaires et les résultats aux examens ». Le rapport précise également que « l'insécurité alimentaire peut être associée à une plus forte prévalence des troubles de santé mentale, en raison du stress nutritionnel et psychologique ».

« Songez à l'ironie révélée par ce rapport, nous avons des programmes d'alimentation saine pour les élèves axés sur l'insécurité alimentaire qui livrent bataille pour obtenir un financement suffisant et soutenu. Cela justifie les efforts que déploie actuellement la Fondation, a ajouté M. McKenna. Nous avons constaté directement et entendu à maintes reprises le plaidoyer de l'esprit communautaire et avons cerné les occasions d'encourager l'éducation nutritionnelle. Nous croyons fortement que ces expériences constituent une partie importante de la question de l'incidence. »

The Grocery Foundation est un organisme sans but lucratif qui organise des activités de financement des programmes d'alimentation saine pour les élèves et des activités de sensibilisation du public à l'importance de ces programmes. Depuis plus de 40 ans, elle a amassé 90 M$, dont près de 20 M$ via sa campagne Toonies for Tummies qui touche 1,1 million d'enfants d'âge scolaire. Les programmes soutenus par la Grocery Foundation privilégient les petits-déjeuners nutritifs et les collations en milieu de matinée pour les élèves à risque dans un milieu exempt de toute stigmatisation.

En tant que membre et défenseur de l'Institut C.D. Howe, la Grocery Foundation a soutenu les efforts de l'Institut dans la réalisation d'une analyse fondée sur des données. Ce soutien à la recherche ne constitue pas une approbation de l'évaluation indépendante et des recommandations. Le contenu de l'article engage la responsabilité de l'Institut uniquement.

1. Canada sans pauvreté : http://www.cwp-csp.ca/poverty/just-the-facts/ (en anglais) 2. Food Insecure Policy Research: https://proof.utoronto.ca/new-data-available/ (en anglais)

