SodaStream continue de se distinguer en tant que chef de file dans la lutte contre le plastique en ouvrant la première station de remplissage canadienne.





Dre Roberta Bondar honorée pour son engagement envers l'environnement et la sensibilisation à l'environnement

MISSISSAUGA, ON, le 5 mars 2019 /CNW/ - SodaStream continue de démontrer son leadership dans la lutte contre les plastiques à usage unique en ouvrant sa première station de remplissage canadienne à Mississauga avec l'invitée spéciale et combattante honorée contre le plastique, la Dre Roberta Bondar. Cette nouvelle installation de haute technologie témoigne de la croissance rapide de SodaStream alors que de plus en plus de Canadiens et de Canadiennes cherchent à réduire leur utilisation de plastique.

En 2018, SodaStream Canada a connu une croissance de près de 50 % et est le quatrième pays en importance dans la famille mondiale de SodaStream, avec 1,5 million d'appareils vendus depuis 2010. Le nouveau centre de remplissage sera l'occasion pour SodaStream de continuer à inspirer les Canadiens et les Canadiennes à combattre le plastique et à s'assurer qu'ils continuent de profiter de leur eau gazeuse préférée.

Conformément à la mission de SodaStream de protéger l'environnement, la nouvelle installation éliminera chaque année 208 déplacements entre Toronto et le New Jersey.

«?Nous sommes ravis que la population canadienne ait monté à bord de la fusée SodaStream qui nous permet d'investir dans une nouvelle installation et dans des emplois locaux. De toute évidence, nous partageons tous un engagement envers l'environnement et une réduction des plastiques à usage unique?», déclare Rena Nickerson, directrice générale de SodaStream Canada.

SodaStream profite également de l'occasion pour rendre hommage à la Dre Roberta Bondar, la première astronaute canadienne dans l'espace et fondatrice de la Fondation Roberta Bondar dans le cadre des célébrations de la Journée internationale de la femme. SodaStream a créé des bouteilles «?She Changed the World?» en édition limitée pour marquer l'occasion et souligner les réalisations de pionnières féminines emblématiques, dont la Dre Bondar. Cette dernière est reconnue pour son leadership en matière d'environnement.

«?C'est un honneur d'accueillir la Dre Roberta Bondar pour célébrer ce jalon. La mission de la Dre Bondar est étroitement liée à la nôtre afin d'inspirer les Canadiens et les Canadiennes à protéger l'environnement et à s'en préoccuper?», affirme Nickerson.

À propos de SodaStream

SodaStream est le premier fabricant et distributeur mondial d'appareils à eau pétillante. Les appareils à eau pétillante SodaStream permettent de transformer facilement l'eau plate du robinet en eau pétillante en quelques secondes à la maison! Ses produits comprennent les appareils à eau pétillante, une large gamme de saveurs et d'accessoires. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.sodastream.ca/fr/

SOURCE SodaStream

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 06:00 et diffusé par :