WOW air dévoile des routes transatlantiques à 99,99$ au départ de Montréal





Les Montréalais peuvent profiter de tarifs spéciaux pour leurs voyages printaniers vers l'Europe dès maintenant

MONTRÉAL, le 5 mars 2019 /CNW/ - WOW air, le seul transporteur aérien islandais à faible coût, offre aux voyageurs des tarifs aussi bas que 99,99$* CA sur les vols au départ de l'aéroport YUL de Montréal vers plusieurs destinations européennes, pour les voyages entre mars et mai 2019.

Les Montréalais peuvent maintenant réserver des vols abordables en direction de Reykjavik, Bruxelles, Berlin, Dublin et Londres, juste à temps pour plusieurs événements et célébrations importantes qui auront lieu au printemps 2019.

Pour les amateurs de littérature, de mode, de meubles ou d'architecture, l'Islande serait la destination par excellence puisque Reykjavik, la capitale la plus nordique au monde, se prépare à accueillir le Festival littéraire international de Reikjavik (24 au 27 avril), ainsi que le DesignMarch (28 au 31 mars) et le festival de la fierté, Rainbow Reykjavik LGBT Winter Pride Festival (7 au 10 mars).

Les amoureux du chocolat pourront choisir Bruxelles comme destination gourmande pour les vacances de Pâques, tandis que les fans de jeux vidéo pourront se diriger à Berlin pour le Gamesweekberlin (8 au 14 avril), en faisant un petit détour par la foire du Festival de Printemps à Kurt-Schumacher-Damm (29 mars au 22 avril) qui s'étalera sur plusieurs semaines.

Dublin compte aussi parmi les destinations les plus populaires du printemps, avec une marée de voyageurs qui débarquent sur l'île d'émeraude pour participer au Festival de la Saint-Patrick (14 au 18 mars) ou au Festival de danse de Dublin (1 au 19 mai).

*Basés sur les tarifs les plus bas en aller simple réservés sur wowair.ca pour les voyages entre mars et mai 2019. Taxes et frais de services inclus. Des restrictions et des frais de bagages s'appliquent. L'offre s'applique à une sélection de vols, uniquement lors de la réservation d'un vol aller-retour. Sous réserve de disponibilité. Le tarif le plus bas annoncé est réservé aux membres MyWOW.

À propos de WOW air

WOW air offre les meilleurs tarifs, une flotte d'appareils modernes à faible émission et un service tout sourire : c'est la promesse WOW air! Le transporteur aérien dessert 25 destinations en Europe et en Amérique du Nord, incluant Dublin, Londres, Paris, Berlin, Copenhague, Washington DC, Boston, Montréal et Toronto.

Établi en novembre 2011 par l'entrepreneur islandais Skúli Mogensen, le transporteur arborant le violet utilise des appareils Airbus A320 ainsi que des modèles Airbus A321/A330. Sa flotte est l'une des plus jeunes au monde, avec une moyenne d'âge de 2,5 ans.

WOW air a été nommé Transporteur à Faible Coût de l'Année 2018 lors des Prix d'Excellence de l'Aviation de CAPA. Auparavant, WOW air était classé au 5e rang parmi les transporteurs aériens long-courriers les moins dispendieux au monde aux Skytrax World Airline Awards en 2016. WOW air s'était également classé au 7e rang parmi les transporteurs aériens les moins chers en Europe aux Skytrax World Airline Awards en 2013, 2014 et 2015, et il était le plus jeune des dix meilleurs transporteurs.

