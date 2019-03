/R E P R I S E -- Avis aux médias - Visite de la ministre McKenna dans le Sud de l'Ontario pour mettre en valeur l'action climatique et le paiement de l'Incitatif à agir pour le climat : Itinéraire du 5 mars 2019/

Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, se rendra dans le Sud de l'Ontario du 5 au 7 mars pour discuter de la lutte contre les changements climatiques, de la...

SodaStream continue de démontrer son leadership dans la lutte contre les plastiques à usage unique en ouvrant sa première station de remplissage canadienne à Mississauga avec l'invitée spéciale et combattante honorée contre le plastique, la Dre...