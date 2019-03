Lancement de la Bourse AJIQ-Le Devoir 2019





MONTRÉAL, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - Cette année encore, l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) et Le Devoir vous offrent la chance de participer à la Bourse AJIQ-Le Devoir, un stage rémunéré de quatre (4) semaines au vénérable quotidien. Les participants devront remplir le formulaire de candidature sur le site de l'AJIQ. http://ajiq.qc.ca/bourse-le-devoir/

Les candidats ont jusqu'au 31 mars 2019 pour participer.

En plus de cette expérience de travail inoubliable d'un mois, le candidat ou la candidate recevra un chèque de 2000 $. Le stage permettra à un (e) membre de l'AJIQ de se frotter de près à la réalité du travail dans un quotidien, de peaufiner ses connaissances journalistiques, d'approfondir sa couverture de secteurs d'actualité différents et d'agrandir son réseau de contacts. Et bien sûr, de voir son nom imprimé noir sur blanc dans le quotidien plus que centenaire!

C'est la journaliste indépendante Camille Martel, lauréate de la bourse en 2018, qui présidera le jury cette année.

Les non-membres de l'AJIQ peuvent participer à ce concours s'ils envoient une demande d'adhésion dûment remplie et un chèque de cotisation avec leur candidature. Tous les détails dans la section Adhésion du site internet de l'AJIQ à www.ajiq.qc.ca.

En concertation avec Le Devoir, le gagnant ou la gagnante pourra choisir à quel moment effectuer son stage pendant l'année 2019. L'AJIQ annoncera le nom du gagnant ou de la gagnante en mai.

Seule restriction : il ou elle ne doit pas être inscrit(e) aux études à plein temps pendant sa période de stage. Les finalistes devront se soumettre à une entrevue de sélection.

La bourse est offerte dans le cadre de l'entente contractuelle négociée par l'AJIQ, qui reconnaît les droits d'auteurs et droits moraux des collaborateurs indépendants du quotidien Le Devoir.

L'accord en question prévoit le versement de redevances sur les revenus tirés de la réutilisation de textes et d'éléments visuels sur des bases de données payantes, de livres en coédition, ou toute autre publication que la version imprimée du Devoir.

Critères de participation

Être membre en règle de l'AJIQ et avoir payé sa cotisation au moment de l'inscription à la Bourse AJIQ- Le Devoir .

. Ne pas être inscrit(e) aux études à temps plein pendant la période de stage;

Envoyer un dossier de candidature contenant :

Une lettre de motivation de 250 mots maximum détaillant les ambitions professionnelles, les secteurs d'actualités préférés et les compétences que le candidat espère acquérir au Devoir ;

;

Trois (3) articles publiés;



Votre curriculum vitae;

**Nommer les fichiers comme suit : BourseLeDevoir-Nom-Prénom-Type de document.pdf. EX : BourseLeDevoir-Tremblay-Ticoune-Article1.pdf

SOURCE Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ)

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 06:00 et diffusé par :