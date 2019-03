SolunoBC fait son entrée sur le marché britannique des UCaaS





STOCKHOLM, 5 mars 2019 /PRNewswire/ -- SolunoBC, le plus gros fournisseur indépendant d'UCaaS (Communications unifiées en tant que service) sur le marché nordique, a signé un accord avec l'opérateur et prestataire de services britannique Trust Distribution. Cet accord prévoit que Trust pourra offrir à ses partenaires et revendeurs une offre UCaaS « mobile-first » assistée par le concept Soluno de plateforme et de ventes en gros.

En entrant sur le marché britannique aux côtés de Trust, Soluno franchit un nouveau pas important dans son développement en Europe, après son entrée sur le marché néerlandais en octobre 2018 et sur le marché allemand en janvier 2019.

Cette coopération permettra de lancer, dès mars 2019, un service intégral leader sur son marché en direction à la fois des revendeurs et des partenaires de vente en gros. Ce service combine l'offre UCaaS de Soluno et les services de première qualité d'opérateur et de facturation de Trust, pour offrir aux consommateurs finaux comme aux partenaires une expérience sûre et sans problèmes.

« Nous sommes honorés de la confiance que Trust a accordée à Soluno pour activer leur nouveau service sur le cloud. Trust vient compléter Soluno par ses offres d'opérateur très larges, ses services et son vaste réseau de partenaires au Royaume-Uni. Nous nous réjouissons de cette coopération et sommes impatients de connaître une croissance commune au Royaume-Uni », a déclaré Mattias Ohde, PDG de SolunoBC.

« Il était important pour nous de nouer un partenariat avec une entreprise proposant des services à valeur ajoutée hautement attractifs qui complètent une infrastructure Mitel solide. Soluno a développé une gamme de services par contournement qui améliorent le produit et, surtout, offrent aux revendeurs et grossistes la possibilité de différencier leurs produits et d'augmenter leurs marges bénéficiaires », a déclaré Vincent Leahy, directeur général de Trust.

Le modèle de vente en gros éprouvé de Soluno permet aux services intégrés d'être lancés sur un nouveau marché en 3 mois. Il permettra désormais aux utilisateurs britanniques d'accéder à des services sophistiqués pbx et de collaboration à l'aide de l'appareil de leur choix, que ce soit sur mobile, tablette, ordinateur ou téléphone de bureau.

Soluno Business Communications AB

SolunoBC est l'opérateur indépendant fournisseur de solutions UCaaS le plus important sur le marché scandinave, et celui qui connaît la plus forte croissance, avec plus de 150 000 utilisateurs sur le cloud. Soluno révolutionne l'avenir des communications commerciales en proposant un concept « mobile first » par le biais de partenaires de vente en gros en Europe.

www.soluno.com

Trust Distribution Ltd

Trust est un distributeur de données et de voix exclusivement destiné aux revendeurs, basé à Manchester, qui propose une vaste gamme de produits et services, ainsi qu'une équipe expérimentée et formée au rapport client. Notre équipe possède plus de 100 ans d'expérience dans les circuits de distribution et nous nous engageons à fournir un excellent service client à la fois pré et après-vente.

Pour plus de détails, veuillez contacter :

Mattias Ohde, PDG de Soluno BC, +46(0)31-352-40-03

Jonathan Rigg, chef des services réseau de Trust, +44-0-1706-498-201

