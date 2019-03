Les arriérés chez les consommateurs canadiens commencent à augmenter





TORONTO, 05 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax® Canada rapporte que les arriérés des consommateurs ont amorcé un virage discret plus élevé au dernier trimestre de 2018. Le taux d'arriérés de 90 jours lié aux hypothèques a augmenté de 1,5 pour afficher 0,18 pour cent, et le taux comparable pour les emprunts non hypothécaires a augmenté de 0,4 pour cent, équivalent à 1,07 pour cent. Ces données ressortent après deux trimestres d'augmentation considérable en matière de faillites chez les consommateurs.



La dette totale des consommateurs incluant les hypothèques a également augmenté à 1,906 trillion au 4e trimestre, comparé à 1,821 trillion affiché au 4e trimestre de 2017 (+4,6 pour cent). Le montant moyen des emprunts non hypothécaires a atteint 23?520 $ chez les consommateurs, soit une hausse de 3 pour cent par rapport au même trimestre l'an dernier.

«?Comme nous l'avions prévu, la situation liée au crédit est en train de tourner?», mentionne Bill Johnston, vice-président des données et analyses à Equifax Canada. «?Les faillites étaient en hausse de 15 pour cent dans la dernière moitié de 2018, et la faible augmentation des taux d'arriérés masque une faiblesse sous-jacente. Les hausses d'arriérés représenteront probablement la norme en 2019.?»

Alors que le taux d'arriérés de 90 jours et plus était légèrement en hausse comparé à l'an passé, les personnes âgées affichent désormais trois trimestres consécutifs en ce qui concerne l'augmentation d'arriérés. Au 4e trimestre, le taux d'arriérés chez les personnes âgées était en hausse de 7,2 pour cent, et cette augmentation s'intensifie. D'une perspective régionale, le Manitoba a affiché la plus forte hausse en matière d'arriérés avec 6 pour cent, suivi de la Saskatchewan (1,1 pour cent), du Québec (1 pour cent) et de la Colombie-Britannique (0,6 pour cent), qui affichent également des augmentations considérables.

Les arriérés liés aux hypothèques sont demeurés très bas, mais ont eu tendance à se montrer plus élevés dans plusieurs régions. Le Manitoba a affiché une augmentation de 19 pour cent dans la catégorie des arriérés liés aux hypothèques, et la Saskatchewan a vu ses résultats grimper de 9 pour cent. Le Québec (4 pour cent) et l'Ontario (2 pour cent) ont également affiché des arriérés plus élevés en matière d'hypothèques, brisant ainsi une longue séquence victorieuse qui remonte au moins jusqu'au 4e trimestre de 2015.

En ce qui concerne la croissance du crédit, les emprunts bancaires demeurent le moteur principal, avec un glissement annuel grimpant à 6,5 pour cent au 4e trimestre pour un montant moyen de 27?667 $. Les soldes de carte de crédit étaient en hausse de 2,4 pour cent avec un montant de 3?904 $, représentant en partie le fait que moins de gens paient le solde entier de leurs cartes tous les mois. Le ralentissement des ventes de voitures a fait freiner le financement de prêts automobiles, qui était en hausse de seulement 1 pour cent au 4e trimestre. Il y a eu un mouvement considérable vers le crédit-bail, alors que les taux d'intérêt plus élevés ont eu des répercussions sur la durée du financement des constructeurs.

Dette (excluant les hypothèques) et taux d'arriérés

Âge Dette

moyenne

(T4 2018) Variation moyenne de

la dette

Glissement annuel

(T4 2018 vs T4 2017) Taux d'arriérés

(T4 2018) Variation du taux

d'arriérés

Glissement annuel

(T4 2018 vs T4 2017) 18-25 8?777 $ 1,9 % 1,48 % -1,2 % 26-35 18?191 $ 2,5 % 1,54 % 0 % 36-45 28?668 $ 3,5 % 1,23 % -0,9 % 46-55 35?566 $ 4,3 % 0,92 % -1,0% 56-65 29?792 $ 3,6 % 0,82 % 0,4 % 65+ 16?162 $ 2,9 % 0,96 % 7,2 % Canada 23?520 $ 3,0 % 1,17 % 0,4 %

Analyses pour les grandes villes - Dette (excluant les hypothèques) et taux d'arriérés

Ville Dette

moyenne

(T4 2018) Variation moyenne de

la dette

Glissement annuel

(T4 2018 vs T4 2017) Taux d'arriérés

(T4 2018) Variation du taux

d'arriérés

Glissement annuel

(T4 2018 vs T4 2017) Calgary 30?099 $ 2,1 % 1,21 % 3,1 % Edmonton 28?863 $ 6,0 % 1,41 % -3,3 % Halifax 23?680 $ -0,8 % 1,54 % 7,9 % Montréal 17?733 $ 1,7 % 1,21 % -0,1 % Ottawa 22?567 $ 2,4 % 0,90 % -3,9 % Toronto 22?935 $ 4,5 % 1,12 % 0,1 % Vancouver 26?518 $ 2,9 % 0,70 % 3,5 % St-Jean 25?538 $ 0 % 1,65 % 15,1 % Fort McMurray 39?914 $ 4,1 % 1,76 % 0,4 %

Analyses des provinces - Dette (excluant les hypothèques), taux d'arriérés et montant des faillites

Province Dette

moyenne

(T4 2018) Variation moyenne de la dette

Glissement annuel

(T4 2018 vs T4 2017) Taux d'arriérés

(T4 2018) Variation du taux d'arriérés

Glissement annuel

(T4 2018 vs T4 2017) Ontario 23?949 $ 4,2 % 0,94 % -0,5 % Québec 19?438 $ 1,7 % 0,99 % 1,0 % Nouvelle-Écosse 22?674 $ -0,2 % 1,73 % 2,6 % Nouveau-Brunswick 23?677 $ 1,1 % 1,78 % 7,0 % Î.-P.-É. 23?006 $ 1,6 % 1,34 % 4,7 % Terre-Neuve 24?030 $ 0,4 % 1,72 % 11,3 % Région de l'Est 23?305 $ 0,4 % 1,72 % 6,0 % Alberta 29?508 $ 4,1 % 1,35 % -1,2 % Manitoba 18?948 $ 1,6 % 1,37 % 6,0 % Saskatchewan 25?070 $ -0 % 1,47 % 1,1 % Colombie-Britannique 24?763 $ 2,3 % 0,85 % 0,6 % Région de l'Ouest 25?896 $ 2,8 % 1,15 % 0,2 % Canada 23?520 $ 3,0 % 1,07 % 0,4 %

À propos d'Equifax Inc.

Equifax est une entreprise internationale offrant des solutions en matière d'informations qui utilise des données, des analyses novatrices, des technologies et une expertise de l'industrie uniques afin d'influencer les organisations et les personnes partout dans le monde, et ce, en transformant le savoir en aperçus leur permettant de prendre des décisions d'affaires et des décisions personnelles mieux éclairées.

