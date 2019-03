YCD remporte le premier prix aux Digital Signage Awards pour le projet « Understory at the Spheres » d'Amazon et elle est sélectionnée comme finaliste aux APEX Awards pour le projet Amazon





NEW YORK, 5 mars 2019 /PRNewswire/ -- YCD Multimedia , premier fournisseur mondial de solutions avancées d'affichage dynamique, a annoncé aujourd'hui qu'elle a remporté le prestigieux prix « Digital Signage » (affichage dynamique) dans la catégorie « communication institutionnelle » et qu'elle a été sélectionnée comme finaliste aux APEX Awards dans la catégorie « expérientielle ».

Ces deux prix sont décernés à des projets d'affichage dynamique extraordinaires, choisis par un jury indépendant composé de professionnels du secteur. Les lauréats des APEX Awards seront annoncés lors du salon DSE2019 qui aura lieu le 27 mars à Las Vegas.

« Understory at The Spheres » (les serres installées sous des canopées en verre) est la dernière nouveauté du siège social d'Amazon, situé dans le centre-ville de Seattle. Le complexe a ouvert ses portes début 2018 aux employés d'Amazon et l'accès du public en est limité.

La suite Cnario de YCD permet d'utiliser la toile numérique gigantesque comme support d'un récit visuel, qui s'articule autour d'une série de colonnes de LED disposées en demi-cercle autour du public, tandis que des voix off commentent les différents spectacles.

« Compte tenu de la qualité hors pair du contenu que nous avons créé, il était essentiel d'intégrer élégamment le numérique aux éléments physiques de l'espace. En dépit du grand travail de traitement et rendu vidéo qui est certainement fait en coulisses, il était également nécessaire que la présentation du contenu médiatique ait l'air naturelle et apaisante aux yeux du visiteur », a déclaré Gabe Kean, fondateur de Belle & Wissell, qui a conçu ce projet.

« Alors que nous nous apprêtons à célébrer le 20e anniversaire de YCD, nous sommes très heureux d'accepter ces prix et de voir que lorsque l'innovation rencontre la créativité, naît un espace expérientiel de premier plan. En collaboration avec notre partenaire Whitlock, nous avons fourni la solution et les outils nécessaires pour étayer la vision créative et l'exécution de Belle & Wissell. Nous sommes très reconnaissants envers notre client AMAZON et nous leur dédions ce prix d'abord et avant tout », a déclaré Sam Losar, PDG de YCD.

YCD est un fournisseur mondial de solutions logicielles d'affichage dynamique de pointe destinées aux marchés de la vente au détail, des télécommunications, des services bancaires, du divertissement, de l'hôtellerie, de l'éducation, du transport et de la communication institutionnelle. L'entreprise offre aux entreprises et aux organisations une plate-forme entièrement évolutive visant à attirer l'attention et l'intérêt des clients tout en faisant la communication de leur marque. Le logiciel de YCD offre des capacités sans commune mesure pour gérer des réseaux d'affichage dynamique, dont des murs de vidéo et de mosaïque qui frappent la rétine, le tout dans une résolution native et non-pixelisée. Jusqu'à présent, l'entreprise s'est associée à des clients de premier plan de l'industrie, notamment des entreprises classées dans le palmarès Fortune 500 et certaines des marques les plus reconnues au monde comme Microsoft, Comcast, AT&T, T-Mobile, Samsung, pour ne citer que celles-là. YCD exerce ses activités dans le monde entier par le biais d'un réseau international de partenaires pour satisfaire ses clients aux quatre coins du globe.

