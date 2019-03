Wipro et RiskLens Partner proposeront des solutions de quantification des cyber-risques à leurs clients du monde entier





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une importante société mondiale de technologies de l'information, de conseil et de services de processus métiers, et RiskLens, le principal fournisseur de logiciels de quantification des cyber-risques (Cyber Risk Quantification, CRQ) et de solutions de gestion des cyber-risques, a annoncé aujourd'hui un partenariat qui livrera des évaluations quantitatives des cyber-risques aux clients d'entreprise et aux organisations gouvernementales.

Dans le cadre de cet accord, Wipro exploitera la plateforme CRQ de RiskLens pour réaliser l'analyse de risque quantitative, mesurer l'efficacité des contrôles de cybersécurité et justifier des investissements adéquats en cybersécurité.

La plateforme CRQ de RiskLens est la seule application articulée sur le modèle d'analyse factorielle des risques liés à l'information (Factor Analysis of Information Risk, FAIR), le standard international de quantification des cyber-risques. La division Cybersécurité et gestion des risques (Cybersecurity & Risk Service, CRS) de Wipro proposera des analyses de risque articulées sur la méthodologie FAIR depuis la plateforme RiskLens, et aidera les organisations à développer des programmes de quantification de cyber-risques, avec sa pratique exhaustive du renseignement sur le risque, de la gestion intégrée des menaces, et des services de gestion de la sécurité. Plusieurs membres de l'équipe CRS de Wipro seront formés et certifiés en tant qu'analystes des risques, homologués FAIR par le biais de l'Institut FAIR, l'organisation d'experts à but non lucratif qui promeut l'éducation sur la méthode FAIR et le partage des meilleures pratiques.

Nick Sanna, PDG de RiskLens, a commenté : « Après de nombreuses attaques dévastatrices sur la cybersécurité des entreprises internationales, les hauts dirigeants et les conseils d'administration ont pris conscience du fait que les cyber-risques sont équivalents aux risques commerciaux, et ils demandent aujourd'hui la prise en compte quantitative de la perte d'exposition que leur entreprise doit affronter. L'analyse FAIR et la plateforme CRQ de RiskLens répondent à leur préoccupation de manière définitive. Pour les directeurs de la sécurité de l'information (DSI) et leurs équipes, cette quantification des cyber-risques assure une meilleure prise de décision tant sur le plan stratégique que quotidien, et au final, aligne les opérations sécuritaires avec les besoins de l'activité. Notre partenariat avec Wipro étend notre action dans le monde entier, et nous sommes ravis de collaborer avec une entreprise d'une telle envergure et d'une telle stature mondiale afin de propager les bénéfices de la quantification des cyber-risques, depuis la plateforme CRQ de RiskLens. »

Sheetal Mehta, vice-président directeur international de la Cybersécurité et de la gestion des risques, chez Wipro Limited, a ajouté : « Wipro cherche à apporter de la valeur ajoutée et à permettre à nos clients de tirer le meilleur parti de leurs investissements en matière de sécurité. À travers ce partenariat, nous sommes ravis d'offrir à nos clients une réduction des risques maximale à travers des prises de décision informées. »

À propos de RiskLens

RiskLens est le principal fournisseur de logiciels de quantification des cyber-risques. Sa plateforme est reconnue en tant qu'application métier essentielle à la mission, par les équipes responsables du risque et de la cybersécurité, au sein des grandes entreprises du Fortune 1000. RiskLens habilite les grandes entreprises et les organisations gouvernementales à gérer les cyber-risques d'un point de vue métier, en quantifiant ce risque sur le plan monétaire. Les clients font confiance aux solutions de RiskLens pour mieux comprendre et décrypter leur exposition aux cyber-risques en termes financiers, organiser les priorités de leurs réductions des risques, mesurer les retours sur l'investissement en matière de sécurité, et optimiser la couverture de leur cyber-assurance. RiskLens est le seul logiciel de quantification des cyber-risques, articulé sur FAIR, le modèle quantitatif standard pour la sécurité de l'information et le risque opérationnel. Pour de plus amples informations, consultez le site Internet de RiskLens à www.risklens.com.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une importante société mondiale de technologies de l'information, de conseil et de services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l'informatique cognitive, de l'hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l'analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s'adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

