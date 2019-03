FLIR Systems finalise l'acquisition d'Endeavor Robotics





FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé son acquisition annoncée précédemment d'Endeavor Robotic Holdings Inc., l'un des plus importants développeurs de véhicules terrestres sans pilote (UGV) tactiques éprouvés destinés aux marchés mondiaux de l'armée, de la sécurité publique et des infrastructures critiques, auprès d'Arlington Capital Partners pour 382 millions USD en espèces.

Basée à la périphérie de Boston et connue précédemment sous le nom d'iRobot Defense & Security, la société Endeavor a expédié plus de 7 000 véhicules sans pilote à des clients dans plus de 55 pays. Extrêmement mobiles et faciles à manoeuvrer, les robots au sol d'Endeavor tirent parti d'une technologie sophistiquée de détection et de déclenchement qui prend en charge la neutralisation d'explosifs, la reconnaissance, l'inspection et les matériaux dangereux, et ce, à distance de sécurité pour les utilisateurs de l'armée, de la police et de l'industrie. Endeavor est l'un des plus grands fournisseurs de véhicules sans pilote du Ministère de la Défense (Department of Defence, DoD) américain, et un fournisseur clé de systèmes sans pilote pour la modernisation accélérée des actifs opérationnels de l'armée et de la police au niveau mondial.

« Avec l'acquisition d'Endeavor, FLIR devient un fournisseur de premier plan de solutions sans pilote terrestres et aériennes en vue de répondre aux besoins des combattants et des professionnels de la sécurité publique et des infrastructures critiques », a déclaré Jim Cannon, président-directeur général de FLIR Systems. « Nous sommes heureux d'accueillir Endeavor au sein de l'équipe FLIR et nous nous réjouissons à l'idée de renforcer notre mission d'innovation en termes de technologies contribuant à sauver des vies et à préserver les moyens de subsistance. »

Endeavor fait désormais partie de la division Systèmes sans pilote et solutions intégrées de l'Unité commerciale de la fonction publique et de la défense de FLIR. La transaction devrait avoir un effet dilutif d'environ 0,03 USD sur les résultats ajustés consolidés de FLIR par action en 2019 en raison des coûts d'emprunt associés au financement de la transaction, et devrait être rentable par la suite.

À propos de FLIR Systems

Fondé en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, dans l'Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité et protéger l'environnement. Grâce à ses près de 3 900 employés, la vision de FLIR Systems est d'être « Le sixième sens du monde » en utilisant l'imagerie thermique et des technologies adjacentes en vue de fournir des solutions innovantes et intelligentes pour la sécurité et la surveillance, la surveillance de l'environnement et des conditions, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.flir.com, et suivez @flir.

Déclarations prévisionnelles

Ce présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles peuvent contenir des mots tels que « anticiper », « estimer », « prévoir », « avoir l'intention de » et « croire » ainsi que des mots et expressions similaires, et inclure les hypothèses qui sous-tendent ces déclarations. Ces déclarations sont basées sur nos attentes, estimations et projections actuelles, reposant en partie sur les hypothèses formulées par la direction, et qui pourraient s'avérer inexactes. Les déclarations prévisionnelles comprennent, sans s'y limiter : les déclarations sur les délais attendus et la finalisation de l'acquisition proposée ; l'effet anticipé de l'acquisition ; y compris les coûts associés à la transaction, l'impact du financement de cette dernière et les avantages, explicites ou implicites, découlant de l'acquisition ; les atouts, plans et attentes qu'offrent, à la nouvelle entité, la technologie et les capacités acquises ; le risque que les parties ne puissent obtenir les approbations règlementaires nécessaires ; l'effet perturbateur de l'acquisition sur les délais de gestion, ainsi que d'autres énoncés de nature non historique. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de la performance future et impliquent des risques et incertitudes qui sont difficiles à prédire. Par conséquent, les produits et résultats réels pourront différer sensiblement du contenu formulé explicitement ou implicitement dans lesdites déclarations prévisionnelles, et ce, en raison de nombreux facteurs. Les déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date où elles sont formulées, et FLIR Systems décline toute obligation de mise à jour de ses déclarations prévisionnelles pour qu'elles reflètent des événements ou circonstances ultérieures à la date du présent communiqué, ou pour des changements apportés à ce document par des services de dépêches ou des prestataires de services Internet.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

