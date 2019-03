Kymeta offre une connectivité de réseau hybride aux bus TEPSA au Pérou, dans le cadre d'un programme entre Airbus et la Banque mondiale





Kymeta, la société de communications qui permet de rendre accessible la connectivité pour tous partout, a démontré la puissance et l'importance de sa plateforme de connectivité hybride à source unique, dans le cadre d'un programme pilote mené tout récemment au Pérou. Avec l'aide de ses partenaires, Intelsat, Cubic Telecom et Cradlepoint, Kymeta a travaillé aux côtés d'Airbus pour créer SmartBus, un projet innovant, en partenariat avec la Banque mondiale, et ayant reçu le soutien du ministère péruvien des Transports et des communications (MTC), qui entend réunir des données relatives à la sécurité routière ainsi que d'autres statistiques afin d'améliorer les transports au Pérou, tout en connectant les populations situées dans des régions géographiques difficiles du Pérou.

Les bus de TEPSA, ligne pionnière de bus interprovinciaux, ont été équipés de terminaux satellites Kymeta tirant parti de la capacité satellite d'Intelsat, de la couverture cellulaire de Cubic Telecom, et d'une solution WAN sans fil, définie par logiciel, de Cradlepoint. Ceci a permis de réunir des informations et de les transmettre en temps réel sur une route de 742 km traversant des zones urbaines et rurales du Pérou. Kymeta a exposé une solution similaire offrant cette approche unique de réseau hybride, au Mondial du mobile (Mobile World Congress, MWC) de Barcelone, du 25 au 28 février 2019.

S'appuyant sur la solution satellite-cellulaire hybride de Kymeta, le SmartBus offre une connectivité ininterrompue dans les zones les plus rudes et les plus isolées du pays, tout en réunissant et transmettant des données essentielles, avec une précision sans précédent. Ceci accélérera la recherche autour des nouvelles technologies permettant d'offrir une connectivité dans les zones isolées, ainsi que des images satellites fournies par l'Agence spatiale péruvienne (CONIDA).

Le projet recueillera des informations sur le réseau de l'état des routes entre Lima et plusieurs villes situées en bordure de la jungle, et favorisera les communications dans les zones rurales qui sont facilement isolées en cas de catastrophe naturelle.

« Ce projet apporte une contribution concrète au développement, en connectant les populations situées dans une région géographique extrêmement difficile du Pérou », a déclaré Alberto Rodríguez, directeur de la Banque mondiale en Bolivie, au Chili, en Équateur et au Pérou. « Les renseignements stratégiques que nous découvrons grâce à ce test seront utilisés par les centres de recherche, les universités et les sociétés technologiques leaders, afin de leur permettre d'identifier les problèmes et les solutions possibles en matière de sécurité routière, de météorologie et de logistique des transports. »

« Kymeta jouit de solides partenariats qui, ensemble, offrent à Airbus une solution de connectivité à source unique : un accès cellulaire et satellite, une plateforme d'intégration et une gestion des solutions. Il s'agit de l'offre complète de services de réseau hybride, dont nous avions besoin pour faire de ce projet une réussite », a déclaré Emmanuel Sauzay, responsable du projet SmartBus aux côtés d'Airbus Defense and Space.

Le projet pilote SmartBus établit les fondations d'un ensemble d'applications industrielles destinées à la plateforme de connectivité mobile omniprésente de Kymeta, qui incluent l'agriculture commerciale, la gestion des flottes, les transports publics, l'accès crucial pour les premiers intervenants. Chaque cas d'utilisation exige une connectivité ininterrompue, ainsi qu'un accès, une collecte des données et une communication, fiables. Kymeta a présenté la solution de réseau hybride au Mondial du mobile, en utilisant son nouveau véhicule connecté satellite et cellulaire, doté d'un terminal Kymeta pleinement intégré.

« La solution cellulaire et satellite, hybride et résiliente de Kymeta s'inscrit au-delà de la simple fourniture d'une connexion », a déclaré Benjamin Posthuma, responsable des solutions de connectivité, chez Kymeta. « Grâce à l'aide de nos fidèles partenaires, nous sommes un fournisseur de services de bout en bout, doté d'une connectivité mobile fiable, qui collecte également des données essentielles pour divers secteurs. Grâce à Kymeta, les utilisateurs n'ont plus à choisir entre le satellite et le cellulaire : ils sont tout simplement connectés. »

Kymeta a également annoncé la publication de son livre blanc intitulé A Hybrid Network Solution for Reliable, Wide-Coverage First Responder Communications (Une solution de réseau hybride pour offrir des communications fiables à large couverture, aux premiers intervenants). Les accidents, catastrophes et autres urgences engendrent souvent une congestion du réseau ou des dommages physiques pour les sites cellulaires, qui empêchent l'accès des premiers intervenants lorsque cela est le plus nécessaire. Le livre blanc met en lumière deux essais en conditions réelles, présente la solution permettant de mettre en oeuvre des réseaux résilients et protégés, ainsi qu'une infrastructure à déploiement rapide, capable de faire la différence lorsque la vie est en jeu.

