Première mondiale du Golden Sahara II, équipé de pneus Goodyear, concept restauré de véhicule autonome datant des années 50

Goodyear et Klairmont Kollections dévoilent la Golden Sahara II restaurée et équipée de pneus Goodyear translucides au salon international de l'automobile de Genève 2019.

En collaboration avec Klairmont Kollections, Goodyear présente la Golden Sahara II restaurée au salon international de l'automobile de Genève 2019. Voiture emblématique des années 50 et 60, la Golden Sahara II était l'un des premiers concepts de véhicules autonomes. Elle était équipée de pneus lumineux et transparents développés spécialement par Goodyear.

« Les années 50 et 60 ont été une période d'innovation soutenue pour Goodyear. Nous avons travaillé avec des pionniers de la mobilité dans tous les domaines, de l'exploration lunaire aux records de vitesse sur terre », explique Henry Dumortier, vice-président des pneumatiques tourisme de Goodyear Europe. « La collaboration de Goodyear au projet Golden Sahara II a constitué notre entrée dans la définition du futur de la mobilité autonome. »

Développé par Jim Street et le légendaire designer automobile George Barris, la Golden Sahara II était une plateforme destinée à tester de nouveaux systèmes électroniques. Elle était équipée d'un système de contrôle avec un levier de commande inspiré de l'aviation pour l'accélération, le freinage et la direction et d'un système de freinage automatique utilisant des capteurs pour détecter d'éventuels objets sur la trajectoire de la voiture.

Goodyear avait développé les pneumatiques de cette voiture en utilisant du Neothane, une forme translucide de caoutchouc synthétique, comportant un éclairage interne pour briller. Cette étude s'inscrivait dans le cadre d'une recherche plus vaste menée par Goodyear sur la possibilité de créer des pneus qui pourraient aider à améliorer la visibilité par mauvais temps ou qui pourraient être câblés pour s'illuminer en cas de freinage.

"Le Golden Sahara II est un véhicule unique qui appartient à l'histoire de l'automobile américaine," précise Larry Klairmont, créateur et propriétaire de Klairmont Kollections, musée qui compte 300 véhicules classiques et customisés à Chicago, Illinois. "Mon équipe et moi-même sommes fiers d'avoir fait équipe avec Goodyear pour redonner vie à ce véhicule exposé au salon international de l'automobile de Genève 2019."

A son apogée, la Golden Sahara II a effectué une tournée aux Etats-Unis, au cinéma et à la télévision. Elle est ensuite restée dans un garage pendant près de 50 ans jusqu'à ce Klairmont Kollections l'achète à Mecum Auctions en mai 2018. La Golden Sahara II a été restaurée avec la collaboration de Speakeasy Customs and Classics à Chicago et est présentée au salon de Genève sur quatre pneus neufs translucides Goodyear.

"Nous sommes vraiment honorés d'avoir une fois de plus été un partenaire dans le projet Golden Sahara II," ajoute Henry Dumortier. "La découverte et l'innovation sont partie intégrante des activités de Goodyear. Travailler sur des projets comme la Golden Sahara II et le pneu-concept AERO présenté à Genève est l'occasion d'élargir notre imagination et d'envisager les produits et services du futur."

À propos de Goodyear

Goodyear est l'un des principaux manufacturiers de pneumatiques au monde. La société, dont le siège mondial est à Akron, aux Etats-Unis, fabrique des pneumatiques dans 47 usines réparties dans 21 pays. Présent dans presque tous les pays du monde, le groupe emploie plus de 64 000 personnes. Ses deux centres d'innovation, à Akron (Ohio) au siège de la société et à Colmar-Berg au Luxembourg conçoivent et développent des produits et services à la pointe de l'innovation, qui sont pour la plupart devenus des standards en matière de technologie et de performance.

A propos de Klairmont Kollections

Klairmont Kollections est un musée privé de Chicago récemment ouvert au public. 300 voitures, du début du siècle aux véhicules historiques comme le Golden Sahara II, sont exposées sur une surface de 100 000 m². Avec un espace événementiel privé pouvant accueillir jusqu'à 250 personnes, Klairmont est un lieu idéal pour les amateurs de voitures, les groupes de touriste et les événements d'entreprise.

