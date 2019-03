Dominion Harbor acquiert un deuxième portefeuille de brevets Panasonic de pointe





Dominion Harbor Enterprises (DHE), une société de transactions et de conseils en matière de brevets, a annoncé aujourd'hui l'achat de son deuxième portefeuille important de brevets de technologie à forte valeur Panasonic, qui est constitué d'environ 1 000 inventions brevetées.

Panasonic est l'un des plus grands innovateurs en technologie au monde et ce nouveau portefeuille acquis par Dominion inclut des innovations de rupture de Panasonic en matière de technologie de haut-parleurs sans fil intelligents. L'année dernière, Dominion a acquis un portefeuille de 3 500 brevets Panasonic essentiels pour l'internet des objets, les communications mobiles, l'éclairage LED, la Wi-Fi, et les industries de l'informatique en nuage.

« Les deux acquisitions soulignent la confiance que place Panasonic dans notre équipe d'experts pour la commercialisation exclusive de ses inventions brevetées à forte valeur à l'industrie », a déclaré David Pridham, président et PDG de Dominion Harbor Enterprises. « Notre objectif est de mettre une propriété intellectuelle de grande valeur et souvent négligée en lumière, et l'acquisition de ce nouveau portefeuille de Panasonic laisse envisager de nombreuses nouvelles ententes de concession de licences potentielles .»

Dominion Harbor est l'une des sociétés les plus importantes et les plus respectées au monde en matière de concession de licence de brevets de technologie. Les innovateurs en technologie tels que Panasonic s'intéressent particulièrement à IPedia, la plateforme de veille de brevets exclusive de Dominion, qui peut évaluer des technologies brevetées et trouver pour elles des applications industrielles en temps réel en utilisant une série d'algorithmes quantitatifs. Cette plateforme et ses capacités sont seulement disponibles à Dominion Harbor et à ses clients.

« Panasonic est largement considéré comme un innovateur mondial chef de file, et ce deuxième portefeuille de brevets Panasonic à forte valeur le confirme », a ajouté M. Pridham. « Nous sommes honorés que Panasonic ait choisi de s'associer à nous une nouvelle fois pour mettre ce portefeuille excitant d'innovations sur le marché. »

Sovereign Peak Ventures, une filiale de DHE, commencera à commercialiser les nouvelles offres du portefeuille Panasonic aux plus grandes sociétés de technologie et manufacturières mondiales, ainsi qu'aux plus petites entreprises qui auront désormais accès aux capacités fournies par ces brevets.

À propos de Dominion Harbor Enterprises, LLC :

Dominion Harbor Enterprises (DHE) est l'une des plus grandes firmes mondiales de conseils et de transactions en matière de propriété intellectuelle. Elle offre à ses clients une expertise transactionnelle inégalée, un éventail complet de services de conseils et de transactions IP, et un accès inégalé à des titulaires de licences hautement ciblés et qualifiés. DHE maintient son leadership du secteur grâce à IPedia, sa solution exclusive de veille de brevets.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 04:15 et diffusé par :