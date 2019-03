REDAVIA soutient le premier fabricant international de chocolat, Barry Callebaut, dans la réduction de son empreinte carbone





MUNICH, March 5, 2019 /PRNewswire/ -- REDAVIA , leader mondial du marché de l'énergie solaire rentable, fiable et propre pour les entreprises et les communautés, a été choisi par Barry Callebaut , le premier fabricant mondial de chocolat et de produits dérivés du cacao de qualité supérieure, pour créer un parc solaire au sein de son usine de Tema, au Ghana.

Au Ghana, Barry Callebaut a choisi REDAVIA pour la mise en place de six unités solaires offrant une capacité totale de 504 kWp, à l'usine Barry Callebaut située dans la zone franche enclavée de Tema. En sa qualité de plus grande entreprise de systèmes en production distribuée au Ghana, choisir REDAVIA allait de soi pour une organisation multinationale comme Barry Callebaut .

Jo Thys, Vice President de Cocoa Africa, a déclaré : « Chez Barry Callebaut , nous souhaitons que le chocolat durable devienne la norme . Déjà à l'heure actuelle, 14 des 59 usines du groupe (soit 24 % d'entre-elles) fonctionnent grâce a une énergie 100 % renouvelable. Le parc solaire de notre usine de Tema représente un autre pas important dans notre longue tradition d'investissement dans une chaîne de valeur durable. »

Erwin Spolders, CEO et fondateur de REDAVIA , a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à un leader du marché dans le cadre de son initiative d'énergie durable. REDAVIA propose aux entreprises une énergie rentable et propre pour le bénéfice de tous, qui leur permettra de faire des économies et d'atteindre en même temps leurs objectifs de durabilité. »

En 2016, le groupe Barry Callebaut basé à Zurich a lancé un programme appelé Forever Chocolate dont l'objectif est que le chocolat durable devienne la norme d'ici à 2025. Dans le cadre du programme Forever Chocolate , Barry Callebaut s'est engagé à atteindre 4 objectifs afin de relever les plus grands défis en matière de développement durable dans la chaîne logistique du chocolat : éliminer le travail des enfants de la chaîne logistique, sortir de la pauvreté plus de 500 000 producteurs de cacao, utiliser uniquement des ingrédients 100 % durables dans tous les produits, et atteindre un bilan carbone et forestier positif. Pour atteindre un bilan carbone positif, Barry Callebaut ne prend pas seulement en considération l'empreinte carbone créée par ses propres opérations et sa consommation d'énergie, mais également l'empreinte carbone de l'ensemble de la chaîne logistique, notamment la production et la transformation de toutes les matières premières et les changements liés à l'utilisation des terres.

À propos de Barry Callebaut

Avec des ventes annuelles d'environ de 6,9 milliards CHF (6 milliards EUR / 7,1 milliards USD) lors de l'exercice financier 2017/2018, le groupe Barry Callebaut basé à Zurich est le premier fabricant de chocolat et de produits dérivés du cacao de qualité supérieure, depuis l'approvisionnement et la transformation des fèves de cacao jusqu'à la production des chocolats les plus fins, dont les garnitures, les décorations et les préparations à base de chocolat. Le groupe gère environ 60 usines de production dans le monde et emploie une main d'oeuvre mondiale diversifiée et dévouée constituée de plus de 11 500 personnes. www.barry-callebaut.com

À propos de REDAVIA

REDAVIA fournit de l'énergie solaire aux entreprises et aux communautés en Afrique subsaharienne. Le système de REDAVIA repose sur un modèle pré-configuré comprenant des modules solaires et des composants électriques hautement performants. Il est facile à expédier, à installer, à faire évoluer et à redéployer. Les entreprises et les communautés bénéficient d'une solution énergétique rentable, fiable et propre ne requérant qu'un minimum d'investissements préalables ou de compétences techniques. http://www.redaviasolar.com

