Alpha Blue Ocean (ABO) reçoit les conseils de Norton Rose Fulbright (NRF) dans le cadre de son investissement initial au Canada





Alpha Blue Ocean, une société de gestion de placements basée à Londres, au Royaume-Uni, reçoit les conseils de Norton Rose Fulbright pour son investissement, à hauteur de 20 millions CAD, en débentures convertibles non garanties de premier rang et en bons de souscription de Wayland Group Corp.

Wayland est un cultivateur et un transformateur de produits à base de cannabis situé dans l'Ontario, au Canada.

Le fonds de titrisation European High Growth Opportunities (EHGO), qui est géré par Alpha Blue Ocean et enregistré au Luxembourg, s'engage à souscrire aux débentures de Wayland au plus tard le 20 février 2020, dans le cadre d'une transaction de financement structuré, qui a été personnalisée en vue d'atteindre les objectifs de placement du fonds EHGO et de répondre aux besoins de financement de Wayland.

Pierre Vannineuse, fondateur et CEO d'Alpha Blue Ocean, a déclaré:

"Travailler avec Norton Rose Fulbright, et plus particulièrement avec Walied Soliman, a joué un rôle vital dans ce placement. Grâce à son expertise dans les stratégies financières complexes, lui et son équipe ont été en mesure de nous conseiller au mieux sur la manière d'entrer sur un nouveau marché. Avec le soutien d'Evelyn Li, de Trevor Zeyl, et de Cynthia Sargeant, ABO a réussi son entrée dans l'industrie du cannabis, et nous ne pourrions être plus heureux d'avoir choisi Wayland comme destinataire des investissements à long terme de notre portefeuille."

Walied Soliman, président du conseil international et canadien, et associé de Norton Rose Fulbright, a ajouté:

"Nous sommes ravis d'avoir accompagné Alpha Blue Ocean dans le cadre de ce financement structuré, et nous espérons que de nombreux autres suivront au Canada, dans un avenir proche. Nous avons là l'exemple parfait d'une collaboration entre investisseurs et émetteurs, en vue de trouver un véhicule de placement répondant aux besoins de chacun. En comparaison avec les financements traditionnels de capitaux ou de titres de créances, de tels financements structurés fournissent également une plus grande souplesse aux parties prenantes, dans l'optique de négocier et de personnaliser une entente satisfaisant leurs objectifs respectifs."

Les débentures, qui peuvent être émises en cinq tranches d'un total de 4 millions CAD chacune, sont sans intérêt et arrivent à échéance au 12e mois après leur date d'émission.

À propos d'ABO

Fondé par Pierre Vannineuse, Alpha Blue Ocean est le gestionnaire en placements d'un ensemble de fonds couvrant plusieurs juridictions. ABO se spécialise dans le financement de créances et de capitaux pour des sociétés cotées en bourse, à l'échelle mondiale et dans plusieurs secteurs d'activité, notamment la santé, l'énergie, l'exploitation minière et la technologie. Le principal bureau de représentation d'Alpha Blue Ocean se trouve à Londres, au Royaume-Uni.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site internet www.alphablueocean.com

À propos de Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright est un cabinet d'avocats international, fournissant un service complet en droit des affaires aux plus grandes entreprises et institutions financières du monde. La société emploie plus de 4 000 avocats et assistants juridiques en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Asie, en Australie, en Afrique et au Moyen-Orient.

Reconnu pour son expertise sectorielle, Norton Rose Fulbright est performant sur tous les segments clefs: institutions financières; énergie; infrastructures, activité minière et matières premières; transports; technologies et innovations; et sciences de la vie et santé. Par l'intermédiaire de son groupe international de conseils en gestion des risques, la société s'appuie sur son expérience et ses connaissances des questions juridiques, réglementaires, de conformité et de gouvernance, pour fournir à ses clients des solutions pratiques les protégeant contre les risques juridiques et réglementaires.

Qualité, unicité et intégrité sont les principes phares qui permettent à Norton Rose Fulbright d'offrir un service juridique de grande qualité dans chacun de ses bureaux.

Norton Rose Fulbright Verein, une Verein (association) suisse, contribue à coordonner les activités des membres de Norton Rose Fulbright, mais ne fournit pas directement de services juridiques aux clients. Norton Rose Fulbright dispose de bureaux dans plus de 50 villes, notamment Londres, Houston, New York, Toronto, Mexico, Hong Kong, Sydney et Johannesburg. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter nortonrosefulbright.com/legal-notices.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 04:00 et diffusé par :