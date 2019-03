AGC clôture l'acquisition du fabricant de principes actifs pharmaceutiques synthétiques espagnol Malgrat Pharma Chemicals





TOKYO, 5 mars 2019 /PRNewswire/ -- AGC Inc., une société basée à Tokyo, a annoncé le 4 mars la clôture de son acquisition du fabricant de principes actifs pharmaceutiques synthétiques espagnol, Malgrat Pharma Chemicals, S.L.U. (ci-après dénommé MPC). La transaction a été annoncée précédemment le 4 décembre 2018. Les résultats financiers relatifs à cette acquisition seront reflétés dans les comptes consolidés du 1er trimestre de l'exercice 2019 d'AGC.

(Logo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201902273656/_prw_PI1fl_cNR5l3L0.png )

L'ajout de MPC permet désormais à AGC de fabriquer et de traiter des substances intermédiaires pour des produits pharmaceutiques synthétiques (*1) en Europe, et cela jusqu'aux principes actifs. AGC offre à ses clients du secteur pharmaceutique sa technologie de fluor originale et son expérience approfondie en découverte de médicaments en interne à partir du Japon, et il s'agira là d'un autre lieu physique à partir duquel la société fournira ses services. MPC répond aux normes cGMP (*2) et est depuis longtemps un site de production possédant de solides antécédents. Ses chaînes de production sont conçues pour prendre en charge les échelles diverses requises, des produits pharmaceutiques au stade de développement jusqu'au stade commercial. Grâce à cette acquisition, AGC espère renforcer sa présence sur le marché européen où la demande promet de poursuivre sa croissance à un rythme soutenu, et développer son activité de produits pharmaceutiques synthétiques CDMO (*3) pour ses clients du monde entier.

En vertu de sa politique de gestion « AGC plus », le groupe AGC positionne son activité de sciences de la vie en tant qu'activité stratégique et cible des ventes de plus de 65 milliards de yens en 2020, et plus de 100 milliards de yens en 2025. L'acquisition de MPC a permis au groupe AGC d'obtenir une autre base de fabrication et de vente en dehors du Japon après les acquisitions de deux sociétés biopharmaceutiques CDMO, Biomeva (2016) et CMC Biologics (2017). Maintenant que sa dernière acquisition est complétée, le groupe AGC continuera de rechercher d'autres opportunités de manière proactive et d'investir dans ses activités de produits biopharmaceutiques et synthétiques afin de mieux servir grâce à ses capacités l'industrie pharmaceutique et ses patients et l'ensemble de la société qu'elle dessert à son tour.

Notes

(*1) Produits pharmaceutiques synthétiques : Produits pharmaceutiques produits par synthèse chimique

(*2) cGMP : Normes de fabrication et de contrôle qualité des produits pharmaceutiques et quasi-pharmaceutiques (Bonnes pratiques de fabrication actuelles)

(*3) CDMO : L'abréviation de « Contract Development & Manufacturing Organization » signifie une société qui réalise une fabrication sous contrat ainsi que le développement sous contrat de méthodes de fabrication et la réalisation d'un tel développement pour le compte d'un tiers.

