Optomind Inc., II-VI Incorporated, MACOM et MultiLane SAL collaborent pour présenter une centrale de traitement d'air 200G QSFP56 au salon OFC 2019

Conférence expo sur la mise en réseau optique et la communication 2019 (OFC 2019), San Diego Convention Center, Californie, du 5 au 7 mars 2019 : Optomind Inc. va présenter une centrale de traitement d'air (CTA) de 200 Go/s (200G) enfichable et de format compact (QSFP56) au salon OFC 2019 (stand n ° 4507, MultiLane). Pour cette démonstration, Optomind Inc. a collaboré étroitement avec II-VI Incorporated, MACOM et MultiLane SAL.

La mise à niveau de 100G à 400G transforme radicalement l'écosystème des centres de données et de leurs interconnexions. Aujourd'hui, avec des déploiements 100G à grande échelle et des structures 400G à des coûts non compétitifs, les centres de données en nuage sont impatients de tirer parti de toutes les opportunités pour réduire l'écart de débit et répondre à la demande de données. La CTA 200G à courte portée est maintenant applicable aux serveurs IA haut de gamme ainsi qu'au calcul haute performance (HPC) et sert d'intermédiaire entre 100G et 400G.

Les matrices VCSEL à 8 éléments de Il-VI peuvent être modulées à 28 Go/s en utilisant le mode non retour à zéro (NRZ) ou à 56 Go/s en utilisant une modulation d'amplitude à impulsion sur 4 niveaux (PAM4) pour atteindre un niveau combiné de 200 ou 400 Go/s respectivement sur des liaisons multimodes courtes.

En tirant parti de la solution PAM4 de CDR analogique à 53 Go/s sur quatre canaux de MACOM, d'un amplificateur linéaire à transimpédance (TIA) et du jeu de puces VCSEL, la technologie de moteur optique d'Optomind permet à une CTA 200G QSFP56 de fonctionner sur une fibre multimode OM3 de 100 m intégrant une architecture optimale pour optimiser l'intégrité du signal transmis au récepteur grâce à un moulage plastique par injection et à un ensemble optique exclusif.

Optomind promet de livrer en temps voulu des CTA de haute qualité en grand volume au prix le plus abordable du marché. L'échantillonnage client des nouveaux CTA 200G QSFP56 débutera au troisième trimestre de cette année. Acquisition d'une solution de connectivité interne à courte portée pour l'interconnexion haut de gamme (ToR) de centre de données hyperscale entre commutateur et serveur à l'aide de facteurs de forme haute densité : QSFPD-DD et OSFP seront la prochaine étape pour Optomind.

Pour répondre aux besoins du centre de données en pleine évolution, MultiLane a développé une variété de solutions de test capables de caractériser les interfaces optiques et électriques à haute vitesse allant de 10G à 400G. Au salon OFC, MultiLane présentera son nouveau module de récupération d'horloge optique ML1016D-CR 53 GBaud PAM4 pour le test Lambda 100G.

À propos d'Optomind Inc.

Optomind Inc. est un leader mondial du développement et de la production en masse rentable de câbles optiques actifs (active optical cable, AOC) avancés, offrant les solutions d'interconnexion optique les plus perfectionnées pour les applications de centres de données et autres.

À propos de II-VI Incorporated

II-VI Incorporated, un leader mondial des matériaux d'ingénierie et des composants optoélectroniques, est une société de fabrication à intégration verticale qui développe des produits innovants pour des applications diversifiées destinées aux marchés de l'industrie, des communications optiques, de l'armée, des sciences de la vie, des semi-conducteurs et de la consommation. La société produit une grande variété de matériaux et de composants photoniques et électroniques, spécifiques aux applications, et les déploie sous diverses formes, notamment en les intégrant à des logiciels avancés pour aider ses clients.

À propos de MACOM

MACOM permet de créer un monde plus connecté et plus sûr en proposant des technologies semi-conducteurs de pointe destinées aux réseaux optiques, sans fil et par satellite, qui répondent à la demande insatiable d'informations de la société. MACOM est un pilier de l'industrie des semi-conducteurs. Depuis plus de 60 ans, la société ose améliorer le monde grâce à des technologies audacieuses offrant un véritable avantage concurrentiel aux clients et une valeur supérieure aux investisseurs. MACOM possède des centres de conception et des bureaux de vente en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos de MultiLane SAL

MultiLane Inc. développe des instruments et des modules de test d'interconnexion pour des débits de données de 10 à 400 Go/s. Les produits incluent des BERT, des TDR, des portées optiques et électriques et une multitude d'outils de développement compatibles MSA pour les modules CFP, CFP2, QSFP, QSFP-DD et OSFP. La société propose également des services de test de conformité et des solutions de test entièrement automatisées. Les produits MultiLane sont utilisés pour tester les semi-conducteurs, les CTA, les convertisseurs CNA, les modules électro-optiques et les lames.

