Mary Kay parraine et dévoile des recherches innovantes lors des colloques scientifiques sur les soins de la peau

Mary Kay Inc., une société internationale du secteur de la beauté, et chef de file de l'innovation dans les soins de la peau, a prolongé son soutien continu des communautés de la beauté et scientifique en parrainant récemment le Colloque de la Société des peaux de couleur (Skin of Color Society). Mary Kay a fait une nouvelle fois la démonstration de son engagement de plusieurs décennies, envers la recherche d'avant-garde sur les soins de la peau, en présentant ses nouvelles découvertes sur l'hyperpigmentation et l'érythème facial.

Au Colloque de la Société des peaux de couleur, le docteur Shoná Burkes-Henderson, scientifique principal, associé de la recherche clinique, a révélé les résultats de sa nouvelle recherche sur les extraits de haricots navy et leur capacité à réguler la mélanogénèse, conduisant à une amélioration des teints de peau inégaux et de l'hyperpigmentation faciale. Grâce à cette étude clinique, Mary Kay a découvert que l'application locale d'une crème hydratante contenant de l'extrait de haricots navy améliorait de façon significative les teints de peau inégaux et la pigmentation tachée, sur une période de 12 semaines, et pouvait par conséquent être utilisée en tant que traitement naturel pour soigner un teint de peau inégal.

Le D. Burkes-Henderson a également présenté une nouvelle approche permettant d'améliorer l'érythème facial, ou les rougeurs, lors de l'Assemblée annuelle de l'Académie américaine de dermatologie. Quatre extraits botaniques ont été identifiés pour réduire la production de protéines et d'enzymes pro-inflammatoires dans la peau, et il a été démontré qu'une formule cosmétique contenant ces extraits réduisait efficacement l'érythème facial au bout de quatre semaines.

La recherche et le développement de Mary Kay continuent de partager avec la communauté scientifique toute entière leurs dernières découvertes révolutionnaires liées au traitement des teints de peau inégaux et de l'érythème facial. L'équipe s'est engagée à mener des recherches et à développer des solutions innovantes pour répondre aux problèmes courants de la peau, qui affectent les femmes et réduisent leur confiance en elles.

L'équipe de scientifiques de Mary Kay se consacre également à découvrir les tendances et les technologies qui permettent à la société de créer des produits irrésistibles offrant des avantages de beauté innovants au consommateur. Menée par la Dre Lucy Gildea, l'équipe du département Recherche et développement compte des scientifiques reconnus du monde entier, titulaires de doctorats et autres diplômes d'enseignement supérieur dans de nombreuses disciplines : biologie de la peau, biologie cellulaire, chimie, biochimie et plus encore.

« Nous savons que nos produits contiennent une technologie fantastique, parce que nous menons constamment des tests cliniques pour confirmer qu'ils offrent des avantages significatifs à nos consommateurs », a déclaré la Dre Lucy Gildea, cheffe de la direction scientifique chez Mary Kay. « Cependant, notre engagement envers la science des soins de la peau ne consiste pas uniquement à créer de nouveaux produits Mary Kay. Notre implication et notre participation à des événements tels que le Colloque de la Société des peaux de couleur nous permettent d'échanger des idées et des découvertes innovantes avec nos collègues, et ce faisant, de soutenir sans relâche les progrès à accomplir en matière de santé de la peau. »

Le Colloque de la Société des peaux de couleur, et l'Assemblée annuelle de l'Académie américaine de dermatologie sont les derniers événements d'une série de présentations de Mary Kay auprès des communautés scientifiques académiques qui renforcent l'engagement de longue durée de la marque, visant à faire progresser la recherche et le développement en matière de santé de la peau. Tous les ans, Mary Kay mène des centaines de milliers de tests scientifiques sur ses produits et ingrédients pour garantir les normes les plus élevées de sécurité, de qualité et de performance. Le portefeuille mondial de Mary Kay compte plus de 1 500 brevets de produits, de technologie et de designs de conditionnement. La société a annoncé il y a peu l'ouverture d'une installation de fabrication et de recherche et développement, ultramoderne à Lewisville, au Texas, pour un coût de plus de 100 millions USD.

