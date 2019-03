Ryan sacré l'un des meilleurs employeurs du Canada par Aon pour la sixième année de suite





Ryan, un chef de fil mondial spécialisé dans les services et les logiciels fiscaux ayant des bureaux à Toronto, à Montréal, à Calgary et à London, en Ontario, a été nommé employeur Platine dans le cadre de l'étude menée par Aon sur les meilleurs employeurs du Canada en 2019, dans la catégorie petites et moyennes entreprises. Il s'agit de la sixième année consécutive que Ryan est ainsi nommé. Les entreprises faisant partie de la liste des employeurs Platine ont obtenu des notes dans le 25e percentile supérieur de tous les employeurs canadiens ayant participé au sondage.

« C'est à nos employés formidables partout au Canada que revient cet honneur », a déclaré Garry Round, président des opérations canadiennes de Ryan. « Le fait que nous recevions cette reconnaissance pour une sixième année consécutive est clairement attribuable à la contribution extraordinaire des professionnels de Ryan dans leur travail de tous les jours pour le cabinet et nos clients. Je les remercie sincèrement pour leurs efforts continus visant à faire de Ryan l'un des meilleurs employeurs du Canada. »

Cette étude est fondée sur un sondage réalisé en 2018 auprès de plus de 200 000 employés dans 240 entreprises du Canada. Aon met l'accent sur les sociétés qui affichent les habitudes d'un employeur capable d'inspirer l'engagement auprès de ses employés. Grâce à sa culture axée sur l'inclusion et la collaboration, Ryan aide ses employés à connaître le succès professionnel tout en offrant un service à la clientèle de premier ordre et en atteignant les objectifs du cabinet.

« Les organisations doivent affronter des perturbations sans précédent, ce qui change la façon de faire son travail correctement et efficacement. Il n'a jamais été aussi important d'avoir un personnel hautement engagé », explique Todd Matters, associé et chef de pratique des ressources humaines d'Aon au Canada. « Il est essentiel que le personnel d'une entreprise demeure engagé si elle souhaite maintenir et améliorer l'expérience client et le rendement de l'organisation. Nos recherches ont démontré de façon constante que les employés engagés confèrent à une organisation un atout sur le plan concurrentiel lorsqu'il faut s'adapter au changement. »

Caractéristiques des « meilleurs employeurs » d'Aon

L'étude d'Aon sur les meilleurs employeurs du Canada constitue la principale référence au pays pour l'évaluation de la qualité et du rendement de l'excellence en matière de milieux de travail au Canada et à l'étranger. Cette évaluation repose sur des normes mondiales fondées sur 20 ans d'apprentissage et de pratiques exemplaires tirées des études menées par Aon partout dans le monde, en se fondant sur des données recueillies dans plus de 180 marchés auprès de plus de 20 000 organisations dans 68 secteurs d'industrie, et auprès de plus de 241 000 employés et 240 entreprises canadiennes de toute taille au cours de la dernière année. Les organisations reconnues dans le cadre de l'étude sont celles qui ont obtenu des résultats extraordinaires parmi leurs pairs canadiens sur le plan de l'engagement des employés, du leadership efficace, de l'établissement d'une culture du rendement et de l'utilisation de la force de leur marque en tant qu'employeur.

À propos de Ryan

Fournisseur mondial primé de services fiscaux et de logiciels, Ryan est le plus grand cabinet au monde consacré exclusivement à la fiscalité d'entreprise. Le cabinet fournit une suite intégrée de services relatifs à la fiscalité fédérale, provinciale et internationale sur une base multijuridictionnelle, notamment pour le recouvrement d'impôts, le conseil, les réclamations, la conformité et les services technologiques. Ryan s'est vu remettre sept fois le prix « International Service Excellence Award » du Customer Service Institute of America (CSIA) pour son engagement et ses services auprès de sa clientèle d'envergure internationale. S'appuyant sur l'environnement de travail dynamique myRyan, largement reconnu comme le plus innovant du secteur des services fiscaux, l'équipe pluridisciplinaire composée de plus de 2 500 professionnels et collaborateurs est au service de plus de 14 000 clients dans plus de 50 pays, notamment des sociétés phares du classement Global 5000. Pour plus d'information sur Ryan, consultez ryan.com/canada. « Ryan » et « Société » sont des termes qui font référence au réseau mondial de la société et qui peuvent désigner une ou plusieurs sociétés membres de Ryan International, chacune constituant une entité juridique distincte.

