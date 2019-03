CFA Institute choisit Prometric pour prendre en charge la transition numérique complète du programme Level I du CFA® en 2021





À la suite d'un processus complet de passation des marchés, CFA Institute, l'association mondiale de professionnels de l'investissement, a choisi Prometric®, le chef de file mondial d'excellence du service pour le secteur des tests et des évaluations, en tant que prestataire principal de la transition de son programme Level I vers des tests informatisés, à compter de 2021.

À ce titre, Prometric s'appuiera sur un vaste réseau international de plus de 700 sites des tests sécurisés, sur des investissements continus dans les innovations technologiques, et sur des processus opérationnels éprouvés, pour fournir aux personnes voulant obtenir la désignation CFA (analyste financier agréé) une expérience exceptionnelle durant tout le cycle de tests. Prometric a reçu la confiance de plus de 200 organismes majeurs de certification professionnelle pour informatiser leurs services. Cette expérience fournit une compréhension approfondie des risques de transition et des outils, des techniques et des processus éprouvés pour garantir une migration réussie. Aujourd'hui, Prometric fournit chaque année plus de 7 millions d'examens pour le compte de ses clients.

"C'est un honneur pour Prometric d'avoir été choisi par CFA Institute en tant que partenaire stratégique pour la transformation numérique du Programme CFA", souligne Charlie Kernan, président et CEO de Prometric. "Tout comme le CFA Institute, Prometric a fait preuve d'une volonté inébranlable pour fournir des services rigoureux et de qualité à nos clients et aux professionnels du secteur. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec l'équipe d'accréditation de CFA, en vue de lancer l'examen Level I du Programme CFA."

L'informatisation de la fourniture de tests procure de nombreux avantages aux organisations d'accréditations internationales, comme le CFA Institute. Les plateformes informatisées permettent aux fournisseurs de tests de créer des examens comportant une variété d'éléments et de proposer du contenu dans un format familier. L'utilisation d'une solution intégrée et fiable de développement et de fourniture de tests permet de créer et de déployer du contenu de manière rapide et efficace sur un réseau ramifié de tests, ce qui garantit la qualité et l'intégrité des examens présentés aux candidats. Et les tests informatisés donnent la possibilité de travailler avec des cadres administratifs précis et des tests continus, tout en étant utilisables dans les centres de tests classiques et temporaires, en répondant aux besoins spécifiques de chaque programme.

"Notre priorité absolue est de maintenir le niveau d'excellence de la charte CFA. Maintenir la sécurité des examens et la rigueur de ce qui est attendu des candidats joue un rôle crucial pour ce processus", déclare Paul Smith, CFA, président et chef de la direction du CFA Institute. "Il s'agit d'une évolution naturelle dans notre manière de concevoir et de fournir nos programmes. Proposer des tests informatisés s'inscrit dans une transformation numérique plus vaste du Programme CFA, qui soutient notre ambition d'être le chef de file mondial des professionnels de la gestion des investissements, d'accroître notre portée mondiale, et de mieux refléter la pratique actuelle des professionnels de l'investissement."

Prometric permet aux fournisseurs de tests du monde entier de développer leurs programmes d'accréditation grâce à des solutions de développement et de fourniture de tests garantes de qualité et d'excellence. Prometric propose une approche à la fois exhaustive et fiable en matière de conseil, de développement, de gestion et de fourniture de programmes au sein d'un environnement technologique intégré, via un réseau de tests le plus sécurisé au monde, qui couvre plus de 180 pays, ou via des services de tests en ligne. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.prometric.com ou suivez-nous sur Twitter @PrometricGlobal et sur www.linkedin.com/company/prometric/.

CFA Institute est une association mondiale de professionnels de l'investissement qui établit la norme en matière d'excellence professionnelle et délivre des qualifications. L'organisation est un défenseur des comportements éthiques sur les marchés des investissements et une source respectée de connaissances au sein de la communauté financière internationale. Notre objectif est de créer un environnement dans lequel les intérêts des investisseurs ont la priorité, les marchés fonctionnement de manière optimale, et les économies prospèrent. Il existe plus de 161 000 titulaires de la charte CFA® répartis dans 163 pays et régions. CFA Institute dispose de neuf bureaux dans le monde et regroupe 154 sociétés membres locales. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.cfainstitute.org ou suivez-nous sur Twitter @CFAInstitute et sur Facebook.com/CFAInstitute.

